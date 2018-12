BOMBA! Morosanu a acceptat lupta cu Ghita si a anuntat UNDE va avea loc! "Renunta la meciul cu Vondracek si hai sa o facem"

Catalin Morosanu vrea sa se bata cu Ghita in GLORY, divizie in care amandoi s-au luptat de-a lungul anilor.

Morosanu vrea sa se bata cu Ghita in cea mai tare promotie de kickboxing a momentului. Ghita nu a acceptat sa se bata in Dynamite, asa ca Morosanu a venit cu propunerea neutra!

Catalin Morosanu ii cere lui Ghita sa renunte la meciul cu cehul Vondracek, programat pentru inceputul lui 2019, si sa inceapa discutiile cu Glory!

"La inceput am privit-o ca pe o provocare sportiva, pe care am acceptat-o, iar apoi totul s-a transformat intr-o telenovela in care singurul actor era el, sperand ca mai atrage si alti oameni in filmul lui. Probabil, surprins ca am zis da, a inceput sa ma jigneasca. Nu doar pe mine, ci si pe toti sportivii care lupta in Dynamite, unii dintre ei fost colegi sau prieteni.

Inteleg ca ai ceva personal cu mine, dar lasa-i pe ceilalti sportivi. Te-am respectat, ai fost numarul 1, acum Benny este numarul 1. Sa dam Cezarului ce este al Cezarului. Nu vrei sa lupti in Dynamite? Foarte bine! Nu vrei sa lupti cu mine aici? Foarte bine. Dar inceteaza sa mai jignesti sportivii. Esti sportiv si stii foarte bine cat de greu este, cate sacrificii se fac din partea ficaruia dintre acesti baieti pentru a fi in ring.

Vrei gala neutra? Hai sa o facem! Eu spun ca Glory, acolo unde si eu, si tu, am fost, este singura solutie. Este cea mai mare promotie din lume, cu siguranta nu are interesul sa favorizeze pe cineva, face teste antidoping si cu siguranta arbitrii ar fi si ei neutri daca tot ai frica deciziilor. Tu ai relatii foarte bune acolo, cu siguranta vei reusi sa faci ca acest meci sa aiba loc.

Iti cer public sa renunti la meciul cu un sportiv pe care colegul meu de sala, Sebi Ciobanu, l-a batut de doua ori si sa incepi discutiile pentru un meci direct. Acum nu mai ai nicio scuza! Astept ora si data! Fii barbat, asa cum te-am cunoscut", a scris Morosanu pe Facebook.