"Stiti bancul cu un englez, un mexican si un canadian urca intr-un ring?" Florian Ceafalau, dupa KO-ul suferit de Joshua!

Anthony Joshua a fost facut KO in runda a 7-a de americanul de origine mexicana Andy Ruiz.

E usor sa critici un boxer invins, insa am spus despre Joshua ca este cel mult mediocru inca de cand a aparut in elita boxului profesionist. Ruiz, un boxer la fel de mediocru ca el, a reusit sa il faca KO si, mai rau, sa il DOMINE timp de 7 runde!

Joshua a fost o gluma pentru ce inseamna un campion adevarat la grea! El si toata generatia lui, Joshua, Wilder, Fury, este una neslefuita, incomparabila cu ultimul mare greu din box, Lennox Lewis.

Si ca sa nu critic fara argumente, iata mai jos ce am scris de fiecare data cand AJ a urcat in ring. De fiecare data mediocru, de fiecare data pe muchie de cutit, de fiecare data salvat ba de arbitru, ba de soarta. Aseara nu i-a mai iesit.

29 aprilie 2017 - Joshua socheaza planeta si il face KO pe un Wladimir Klitschko de 41 de ani, ce nu mai luptase de un an si jumatate. Am spus la vremea respectiva, chiar dupa ce am comentat meciul, ca Joshua a facut meciul vietii sale, si ca nu se va mai repeta noaptea magica de pe Wembley. E greu sa spui ca Joshua a avut noroc cu Klitschko, insa era clar ca acel meci a fost un maxim pe care nu il va mai atinge niciodata.

29 octombrie 2017 - Am scris editorial intitulat "Regele a sangerat", dupa ce Joshua s-a chinuit cu super mediocrul Carlos Takam. 10 runde a incercat sa il faca KO si abia, abia a reusit, noroc si cu interventia arbitrului. Scriam atunci: "Am spus si dupa acel meci (n.r. Joshua vs Klitschko) si o repet acum. Joshua este departe de a fi un boxer complet iar meciul cu Wlad, datorita victoriei spectaculoase, i-au acoperit gaurile evident pe care le are."

2 aprilie 2018 - "Dincolo de muschi si imaginea creata de media", un nou editorial, scris dupa victoria lui AJ cu Parker, in care ma delitimat de valul de simpatie la adresa britanicului, care in ochii unora parea invincibil. Citez: "Sa spunem ca e inca tanar si cariera lui e in desfasurare, dar ca skill-uri Joshua este un boxer mediocru, cel mult "bunicel pe alocuri". Tehnica precara, deplasare deficitara, viteza slaba [...] Victoria asupra lui Wlad mi se pare in continuare o utopie, e genul de victorie pe care o obtii o data din 10 meciuri."

23 septembrie 2018 - Poate cea mai slaba prestatie a lui Joshua, meciul cu Povetkin, despre care am vorbit in editorialul intitulat "UN MARE (Povet)KIN". La propriu. Un meci foarte greu de privit. Am scris la vremea aceea: "Am mai spus-o si cu alte ocazii si o repet. Anthony Joshua e cel mult mediocru. Regele boxului la categoria grea arata in ring ca o catastrofa pe cale sa se intample, insa mereu evitata in ultima secunda. Cu fiecare meci imi confirma ca ce s-a intamplat cu Wladimir Klitschko in ring a fost o intamplare nefericita."

Asadar, dupa fiecare meci al lui Joshua, am vorbit despre mediocritatea aratata in ring. Aseara, AJ a aratat ca o gluma in fata lui Ruiz, la fel cum a fost in fiecare meci, cu exceptia serii magice cu Klitschko.