ULTIMA ORA | Raspunsul lui Daniel Ghita dupa ce Morosanu a acceptat provocarea: "Sa speram ca nu ne minti!" Marele RAZBOI se muta in ring

Daniel Ghita si Catalin Morosanu sunt gata sa intre in ring pentru marele meci! Ghita i-a raspuns rapid lui Morosanu si a anuntat ca vor incepe discutiile ca lupta sa aiba loc in Glory!



"In sfarsit, a raspuns Morosanu la provocarea mea!



Cu drame si minciuni, dar macar ai acceptat sa lupti! Sa speram ca nu ne minti! Eu te am provocat, nu tu pe mine! Eu am cerut ora si data! Ca sa ramanem la adevar...



Managerii mei vor sta la masa cu managerii tai si cu cei de la Glory sa vedem daca vor accepta, locul , ora și data! Bine-nteles și care sunt conditiile lor! Poate in gala de la Chicago ?



m inteles ca nu ai contract cu Glory la ora actuala.



Se putea la Local Kombat sau o gala fara nume in România cu teste, arbitrii neutri! Oriunde, oricand, doar sa lupti odata!



Pentru tine nu trebuie sa renunt la nicio lupta, ca nu am nevoie de mare pregatire sa urc cu tine in ring! Eu luptam si pe 15 la Craiova, dar tu ai nevoie de perfuzii si 8 luni de pregatire, desi eu sunt ala care a avut o pauza mare de patru ani!



Sa sune managerii tai, in realitate, ca de doua luni faceti oferta invizibila, care nu au existat niciodata , doar in mintea voastra si fictiv pe Facebook. M a deranjat ca ai mintit presa si publicul!



Succes!" a fost mesajul lui Ghita.