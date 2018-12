Morosanu, PROVOCAREA SUPREMA pentru Ghita: "E ca si cum l-ai pune pe Gica Hagi sa joace contra unui pusti de 20 de ani!" Cand poate avea loc cea mai asteapta gala din Romania

Catalin Morosanu a lansat ultima provocare pentru Daniel Ghita.

Morosanu a declarat ca isi doreste o lupta contra lui Daniel Ghita, insa termenul limita este anul viitor. Morosanu se va retrage din activitate in 2019, iar Ghita trebuie sa se grabeasca daca vrea sa lupte contra lui.

Morosanu accepta o confruntare cu Ghita in orice promotie.

"Daca nu te mai vede la televizor, lumea te uita. E ca si cum l-ai pune pe Gica Hagi sa joace contra unui pusti de 20 de ani. Gica Hagi nu mai e Gica Hagi din vremurile lui de glorie. Ma bat cu el in orice promotie. Daca tu vrei sa te lupti cu mine, mai conteaza unde ne batem? Eu in 2019 ma retrag. Eu vrea sa ma lupt du Daniel Ghita, sa facem o gala foarte mare, toata lumea va fi foarte bucuroasa. Dar daca el nu vrea pana in 2019, imi pare foarte rau", a declarat Catalin Morosanu pentru ProTV.