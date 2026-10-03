GALERIE FOTO Umilință mai mare decât a României! Croația - Anglia a produs un scor șocant

Umilință mai mare decât a României! Croația - Anglia a produs un scor șocant Nations League
Alexandru Hațieganu
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Croația a fost surclasată de Anglia în Liga Națiunilor. 

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CroatiaAngliaNations LeagueLiga Natiunilor
Din articol

Croația - Anglia, meci contând pentru etapa a treia din Liga A, Grupa 3, a Nations League, s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 0-7. 

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Golurile englezilor au fost marcate de către Harry Kane (8' și 53'), Jude Bellingham (21'), Anthony Gordon (39'), Bukayo Saka (45' și 68') și Morgan Rogers (87').  

În urma acestui rezultat, clasamentul grupei arată în felul următor: 1) Spania - două meciuri, golaveraj 7-3, șase puncte; 2) Anglia - trei meciuri, 11-3, șase puncte; 3) Croația - trei meciuri, 3-12, trei puncte; 4) Cehia - două meciuri, 1-4, 0 puncte. 

Pentru Anglia urmează meciul de pe teren propriu împotriva Cehiei, pe 6 octombrie, în timp ce Croația va întâlni tot acasă Spania în aceeași zi. 

Croația - Anglia 0-7

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Echipele de start

  • Croația (4-2-3-1): Livakovic - Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic - Modric, Kovacic - Ivanovic, Sucic, Baturina - Musa
  • Antrenor: Slaven Bilic
  • Anglia (4-2-3-1): Pickford - Quansah, Konsa, Guehi, Hall - Anderson, Scott - Saka, Bellingham, Gordon - Kane
  • Antrenor: Thomas Tuchel
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