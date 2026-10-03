Croația - Anglia, meci contând pentru etapa a treia din Liga A, Grupa 3, a Nations League, s-a terminat cu victoria oaspeților, scor 0-7.

Modric & co., umiliți de elevii lui Thomas Tuchel

Golurile englezilor au fost marcate de către Harry Kane (8' și 53'), Jude Bellingham (21'), Anthony Gordon (39'), Bukayo Saka (45' și 68') și Morgan Rogers (87').

În urma acestui rezultat, clasamentul grupei arată în felul următor: 1) Spania - două meciuri, golaveraj 7-3, șase puncte; 2) Anglia - trei meciuri, 11-3, șase puncte; 3) Croația - trei meciuri, 3-12, trei puncte; 4) Cehia - două meciuri, 1-4, 0 puncte.

Pentru Anglia urmează meciul de pe teren propriu împotriva Cehiei, pe 6 octombrie, în timp ce Croația va întâlni tot acasă Spania în aceeași zi.