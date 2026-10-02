Oaspeții au deschis scorul în minutul 45+1 prin Nicky Clescenco. Moldovenii și-au dublat avantajul prin Petru Popescu în minutul 50.

Republica Moldova a spart gheața contra celor din Kazakhstan

Gazdele au redus din diferență la reușita lui Nuraly Alip din minutul 64, însă elevii selecționerului Lilian Popescu și-au adjudecat toate cele trei puncte.

În urma rezultatului de vineri, Republica Moldova a urcat cel puțin provizoriu pe locul doi din grupă.

Clasamentul arată în felul următor: 1) Slovacia - două meciuri, șase puncte; 2) Republica Moldova - trei meciuri, patru puncte; 3) Insulele Feroe - două meciuri, două puncte; 4) Kazakhstan - trei meciuri, un punct.

Seria negativă a Republicii Moldova

Anterior, Republica Moldova disputase 17 partide fără succes. Acestea au fost:

egal 1-1 acasă cu Insulele Feroe (Liga Națiunilor), eșec 0-2 în deplasare contra Slovaciei (Liga Națiunilor), remiză 1-1 în deplasare contra Armeniei (amical), egal 2-2 acasă contra Bulgariei (amical), eșec 2-3 în deplasare cu Cipru (amical), înfrângere 0-2 acasă împotriva Lituaniei (amical), eșec 1-3 în deplasare contra Israelului (preliminariile pentru CM 2026), înfrângere 0-2 acasă împotriva Italiei (preliminariile pentru CM 2026), egal 1-1 în deplasare contra Estoniei (preliminariile pentru CM 2026), eșec 1-2 în deplasare contra României (amical), înfrângere 1-11 în deplasare împotriva Norvegiei (preliminariile pentru CM 2026), eșec 0-4 acasă contra Israelului (preliminariile pentru CM 2026), înfrângere 0-2 în deplasare împotriva Italiei (preliminariile pentru CM 2026), eșec 0-2 în deplasare împotriva Poloniei (amical), înfrângere 2-3 acasă contra Estoniei (preliminariile pentru CM 2026), eșec 0-5 acasă împotriva Norvegiei (preliminariile pentru CM 2026), egal 1-1 în deplasare contra Gibraltarului (amical).

Ultimul succes al moldovenilor a avut loc pe 16 noiembrie 2024, tot în Liga Națiunilor, în deplasare pe terenul Andorrei, scor 1-0.