Nations League ne-a pus oglinda în față și realitatea pe care o vedem e cruntă: avem o națională de lumea a 3-a a fotbalului european!

La ediția din 2024 – 2025, nu doar că am făcut față cu brio în Liga C, dar chiar am defilat în seria noastră: punctaj maxim după confruntările cu Kosovo, Cipru și Lituania. Cu 18 puncte din 18 posibile, România a promovat în Liga B cu regretatul Mircea Lucescu pe bancă. Din păcate, „Il Luce“ s-a stins pe 7 aprilie, la 80 de ani, și n-a mai apucat să culeagă roadele muncii sale, în Nations League, după promovare. Iar acum, naționala se face de râs în fața Europei cu Gheorghe Hagi (61 de ani) pe bancă.

România, ultima în Liga B a Națiunilor după trei etape!

Actuala ediție a Ligii Națiunilor, cea din 2026-2027, a ajuns deja la jumătatea drumului, în ceea ce privește etapa grupelor. Și, după trei partide, România e ciuca bătăilor în divizia din care face parte: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia!

Această serie catastrofală ne-a oferit un statut jenant, de cea mai slabă națională din Liga B, singura cu 0 puncte după trei meciuri disputate! În acest moment, când etapa a 3-a s-a încheiat în trei din cele patru grupe, Georgia și Israel, codașe în seriile lor, au câte un punct. Iar în grupa 1, singura în care s-au jucat două etape deocamdată, Macedonia de Nord, ocupanta ultimului loc, are tot zero puncte, ca noi, însă un golaveraj mai bun: -5, comparativ cu -9 în cazul României.

Așadar, în acest moment, suntem pe locul 16 din 16 în Liga B a Națiunilor și ne pregătim pentru barajul de menținere / promovare cu o națională din Liga C. Învingătoarea acestui duel, programat pentru 25-27 martie (tur) – 28-30 martie (retur), își va asigura locul în Liga B, la ediția următoare a competiției. Învinsa va pica în Liga C.