FOTO Ce a mai avut de spus Cicâldău după România - Bosnia 2-4 în Liga Națiunilor

Ce a mai avut de spus Cicâldău după România - Bosnia 2-4 în Liga Națiunilor Nations League
Alexandru Hațieganu
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România, rezultat jalnic luni seară, 2-4 cu Bosnia, pe Arena Națională, în Divizia B a Ligii Națiunilor.

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Alexandru CicaldauRomania - BosniaLiga Natiunilor

Reprezentativa României a fost învinsă, scor 4-2 (3-1), luni seară, de naţionala Bosniei-Herţegovina, în primul meci oficial pe teren propriu din al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi. Partida de pe Arena Naţională, care a contat pentru Liga Naţiunilor, s-a disputat fără spectatori.

Alexandru Cicâldău a marcat pentru România în minutul 62.

"Prea multe nu sunt de spus. Trebuie să revedem meciul şi să analizăm, să vedem ce am făcut greşit. Nu ştiu ce nu a mers, ne-am dorit să câştigăm, dar din păcate scorul a fost o problemă. Am pierdut 2-4, golul meu e mai puţin important. Vom pune în aplicare toate planurile tactice ale lui Mister şi pe viitor cred că va fi mai bine", a zis Cicâldău, la Antena 1.

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Coubiș, în România - Bosnia / Foto Sport Pictures
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Tricolorii sunt ultimii în grupa a 4-a din Divizia B, fără puncte. Următorul meci al României se va disputa vineri, cu Polonia, în deplasare.

ROMÂNIA: I. Radu - Coubiş, M. Ilie, Burcă (Strata 81), Eissat - Stanciu (Moruţan 65), Screciu (D. Matei 65), V. Dragomir - Olaru (Cicâldău 46) - Bîrligea, Mihăilă (L. Munteanu 46). SELECŢIONER: Gică Hagi

BOSNIA: Zlomislic - Memic, Katic, Muharemovic, Kolasinac (Mujakic 81) - Basic, Gigovic (Tahirovic 81) - Bajraktarevic (Hasic 63), Mahmic (Demirovic 63), Alajbegovic - Tabakovic (Lukic 74). SELECŢIONER: Sergej BarbarezCartonaşe galbene: - / Mahmic 16, Muharemovic 80

Arbitru: Luis Godinho (Portugalia)

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