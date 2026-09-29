Reprezentativa României a fost învinsă, scor 4-2 (3-1), luni seară, de naţionala Bosniei-Herţegovina, în primul meci oficial pe teren propriu din al doilea mandat al lui Gheorghe Hagi. Partida de pe Arena Naţională, care a contat pentru Liga Naţiunilor, s-a disputat fără spectatori.

Alexandru Cicâldău a marcat pentru România în minutul 62.

"Prea multe nu sunt de spus. Trebuie să revedem meciul şi să analizăm, să vedem ce am făcut greşit. Nu ştiu ce nu a mers, ne-am dorit să câştigăm, dar din păcate scorul a fost o problemă. Am pierdut 2-4, golul meu e mai puţin important. Vom pune în aplicare toate planurile tactice ale lui Mister şi pe viitor cred că va fi mai bine", a zis Cicâldău, la Antena 1.