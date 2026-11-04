OFICIAL Surpriză! De la Dinamo, convocare la „coșmarul” Italiei de la Campionatul Mondial

Surpriză! De la Dinamo, convocare la „coșmarul” Italiei de la Campionatul Mondial Nations League
SPORT.RO
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Jucătorul lui Dinamo a fost convocat la „coșmarul” Italiei de la Campionatul Mondial.

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Imran FetaiDinamomacedonia de nord
Din articol

Dinamo a crescut extrem de mult în ultimii ani. De la lupta pentru evitarea retrogradării, formația din Ștefan cel Mare a ajuns să fie o pretendentă cu șanse reale la titlu în SuperLiga.

Imran Fetai, convocare pentru Macedonia de Nord

Pentru a ajunge la nivelul de astăzi, „câinii” au fost extrem de inspirați cu mutările produse. Cum așteptările au crescut an de an, Dinamo a adus jucători cu valoare, dar și cu experiență internațională.

În această situație se încadrează și Imran Fetai. Fundașul central venit de la Shkendija a fost convocat de Goce Sedloski pentru acțiunea Macedoniei de Nord din luna octombrie. Reprezentativa evoluează în Grupa A a Ligii B și va juca cu Scoția (13 noiembrie) și Slovenia (16 noiembrie).

Macedonia de Nord este o reprezentativă puternică, în 2022 eliminând inclusiv Italia la barajul de calificare de la Campionatul Mondial din Qatar. Revenind la jucătorul lui Dinamo, acesta a bifat 8 selecții, toate de când era legitimat la Shkendija.

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CV-ul lui Imran Fetai

Imran Fetai a făcut primii pași în fotbal la Shkendija, ca mai apoi să fie legitimat la Apolonia U19, Gostivar, Besa Dobri Dol și Tikves. Dinamo l-a transferat în mercato de vară 2026, „câinii” achitând 150.000 de euro pentru ca mutarea să se realizeze.

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  • 6 meciuri a adunat fundașul la Dinamo
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