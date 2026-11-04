Dinamo a crescut extrem de mult în ultimii ani. De la lupta pentru evitarea retrogradării, formația din Ștefan cel Mare a ajuns să fie o pretendentă cu șanse reale la titlu în SuperLiga.

Imran Fetai, convocare pentru Macedonia de Nord

Pentru a ajunge la nivelul de astăzi, „câinii” au fost extrem de inspirați cu mutările produse. Cum așteptările au crescut an de an, Dinamo a adus jucători cu valoare, dar și cu experiență internațională.

În această situație se încadrează și Imran Fetai. Fundașul central venit de la Shkendija a fost convocat de Goce Sedloski pentru acțiunea Macedoniei de Nord din luna octombrie. Reprezentativa evoluează în Grupa A a Ligii B și va juca cu Scoția (13 noiembrie) și Slovenia (16 noiembrie).

Macedonia de Nord este o reprezentativă puternică, în 2022 eliminând inclusiv Italia la barajul de calificare de la Campionatul Mondial din Qatar. Revenind la jucătorul lui Dinamo, acesta a bifat 8 selecții, toate de când era legitimat la Shkendija.