Real Madrid a pus ochii pe următorul transfer

Real Madrid a pus ochii pe următorul transfer La Liga
SPORT.RO
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Real Madrid a trecut printr-o reconstrucție în vară, după ce Jose Mourinho a preluat echipa. Mai mulți jucători ”cu nume” au ajuns pe ”Bernabeu”, dar campania de transferuri pare că nu s-a oprit.

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Din articol

Thibaut Courtois (34 de ani) a intrat în ultimul an de contract cu Real Madrid, iar clubul i-a găsit deja un înlocuitor, chiar dacă prestațiile sale rămân la cel mai înalt nivel. 

Real Madrid a pus ochii pe următorul transfer

Oficialii de pe ”Bernabeu” au rămas impresionați de Bart Verbruggen (24 de ani), portarul olandez de la Brighton, revelația acestui început de sezon din Premier League, scrie Football Insider.

Evident, olandezului i-ar surâde ideea de a juca pentru Real Madrid, mai ales că în vară va intra în ultimul an de contract cu actuala sa echipă, astfel că va fi dispus la negocieri.

Prestațiile lui Verbruggen au fost la cel mai înalt nivel în primele etape din Premier League. A bifat nu mai puțin de șase meciuri fără gol primit dintr-un total de nouă partide, o cifră impresionantă, ținând cont că Brighton a întâlnit mai multe dintre echipele cu pretenții în primele etape.

Până atunci, Real Madrid continuă cursa de urmărire a liderului Barcelona în La Liga. Este pe locul trei, cu 27 de puncte, și vine după patru victorii consecutive în campionat. Catalanii sunt lideri cu 30 de puncte.

Real Madrid, victorie la scor cu Racing Santander

Real Madrid a câștigat la scor meciul cu nou-promovata Racing Santander (3-0), duminică, în runda a 11-a din LaLiga.

Kylian Mbappe a deschis scorul din penalty, în minutul 11, iar Jude Bellingham a dublat avantajul și a ajuns la 50 de goluri în tricoul blanco. Scorul final a fost stabilit de Yan Diomande, în minutul 36, cu un șut puternic din afara careului.

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