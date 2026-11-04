Thibaut Courtois (34 de ani) a intrat în ultimul an de contract cu Real Madrid, iar clubul i-a găsit deja un înlocuitor, chiar dacă prestațiile sale rămân la cel mai înalt nivel.

Real Madrid a pus ochii pe următorul transfer

Oficialii de pe ”Bernabeu” au rămas impresionați de Bart Verbruggen (24 de ani), portarul olandez de la Brighton, revelația acestui început de sezon din Premier League, scrie Football Insider.

Evident, olandezului i-ar surâde ideea de a juca pentru Real Madrid, mai ales că în vară va intra în ultimul an de contract cu actuala sa echipă, astfel că va fi dispus la negocieri.