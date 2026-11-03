Mijlocașul care în 2020 era convocat la naționala mare lucrează acum într-un depozit din Germania. Și-a făcut curaj și explică decizia: "Fotbalul mă dezgusta"

Mijlocașul care în 2020 era convocat la naționala mare lucrează acum într-un depozit din Germania. Și-a făcut curaj și explică decizia: &quot;Fotbalul mă dezgusta&quot; Fotbal extern
SPORT.RO
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Poveștile de viață ale fotbaliștilor sunt surprinzătoare sau neașteptate în anumite momente, iar un episod inexplicabil poate declanșa un blocaj.

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  • Adrian Szoke și-a povestit decizia de a renunța, pentru o perioadă, la fotbal. Acum lucrează în Germania. 

Poveștile de viață ale fotbaliștilor sunt surprinzătoare în anumite momente, iar un episod inexplicabil poate declanșa un blocaj care să îi facă, poate, să renunțe la sportul de performanță prematur.

Este și cazul maghiarului Adrian Szoke, în vârstă de 28 de ani, care pentru câțiva ani și-a pus cariera pe ”pauză”, iar acum s-a întors în fenomen, dar foarte jos, în liga a 6-a din Germania.

Adrian Szoke, despre momentele pe care le traversează fotbaliștii. El a renunțat la sport pentru doi ani

Szoke a suspendat fotbalul profesionist timp de aproape doi ani, între 2023 și 2025, deși la vârsta de 22 de ani a fost convocat la prima reprezentativă a Ungariei, de către selecționerul Marco Rossi. Mai precis, momentul convocării avea loc în 2020.

Anumite lucruri care s-au întâmplat în fotbal l-au făcut pe tânăr să se îndepărteze ușor-ușor de fenomen, să nu mai simtă acea pasiune care îl ardea încă din copilărie și care l-a făcut să urce treaptă cu treaptă până la cel mai înalt nivel pe care îl poate atinge un fotbalist: să bifeze convocarea la naționala mare!

În prezent, Adrian Szoke lucrează într-un depozit din Germania. Însă, a început să o ia de la capăt și acum încearcă să își reconstruiască o carieră în fotbal, la nivelul maxim pe care îl mai poate atinge, din liga a șasea germană.

Adrian Szoke lucrează acum într-un depozit din Germania | FOTO

Fotografii: Imago


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Adrian Szoke, mijlocaș maghiar, nu a mai jucat doi ani. Acum evoluează în liga 6

Din vară, el este legitimat la G.W. Brauweiler, dar până să pună stop carierei de fotbalist avea un potențial enorm de creștere. A făcut junioratul inclusiv în Germania și a fost legitimat și la Koln U19. În 2019, pentru trei ani, ajungea la formația olandeză Heracles - VEZI GALERIA FOTO - iar în vara lui 2022 făcea pasul în Ungaria, la Diosgyor.

A evoluat și în Serbia, la Backa Topola, iar ulterior punea fotbalul pe pauză. În toamna anului 2025 s-a reapucat de fotbal în țara natală, a jucat pentru Budafoki MTE, iar acum bifează experiența din Germania.

Mijlocașul Adrian Szoke era convocat la naționala mare a Ungariei în 2020

Cel mai mult în carieră a evoluat pentru Koln 2 (51 de meciuri și 15 goluri), dar și pentru Heracles a bifat multe prezențe (43 de jocuri, trei goluri și o pasă decisivă.

Într-un interviu acordat pentru publicația maghiară Csak Foci, Adrian Szoke și-a povestit viața.

”(N.r. – De ce ai renunțat la fotbal pentru o perioadă?) Am devenit din ce în ce mai tensionat pe teren, iar în viața mea privată, după o vreme, aproape că am simțit dezgust pentru fotbal, am simțit că aș prefera să fac orice altceva în schimb.

Deocamdată lucrez la un depozit, pe lângă fotbal, dar încerc să mă concentrez pe mine și pe fotbal, principalul lucru este să încep să mă bucur de ceea ce fac.

Nu am simțit că dragostea mea față de fotbal s-a rupt brusc, mai degrabă era ca și cum mă scufundam constant de la un anumit punct fără să-mi dau seama. A fost o decizie foarte dificilă, dar am simțit nevoia să mă îndepărtez puțin de fotbal. Treptat, fotbalul îmi provoca dezgust și aș putea spune chiar că îl urăsc, simțeam că aș face orice altceva în schimb. În multe situații, nu am fost eu însumi și nu m-am comportat așa cum mi-am dorit.

Cea mai grea parte a fost probabil că, înainte de asta, aveam un sistem în viața de zi cu zi, care apoi a dispărut, și nu m-am regăsit cu adevărat. Am devenit destul de retras din lumea exterioară și nu am mai fost atent la nimic.

Nu a existat un moment anume în care să-mi dau seama de asta, mai degrabă motivația, entuziasmul și dragostea mea pentru fotbal au scăzut treptat. La început am observat că aceste sentimente se potoleau puțin, dar m-am gândit că trebuie să fie ceva temporar, așa că nu le-am acordat nicio atenție specială, mi-am continuat să-mi fac treaba.

(N.r. – Despre situația din acest moment) Mă simt bine în acest mediu, care a fost deosebit de important pentru mine, iar după absența majoră, nivelul campionatului este, de asemenea, potrivit pentru mine să mă reconstruiesc.

În fotbal, lucrurile se pot schimba foarte repede, atât în bine, cât și în rău, dar vreau să revin la forma mea cea mai bună. Nu mi-am stabilit un obiectiv sau un termen limită anume; vreau să ajung treptat, pas cu pas, la cea mai bună formă a mea.

(N.r. - Ce te-a făcut în cele din urmă să te întorci pe terenul de fotbal? La început, am vrut doar să iau o pauză de șase luni pentru a mă distanța complet de fotbal, lucru care apoi s-a prelungit, și mi-a luat destul de mult timp să mă revanșez și să revin la fotbal.

Am făcut-o doar pentru mine și din proprie decizie, am simțit un pic că îmi datoram ceva, pentru că știu de ce sunt capabil. Vreau să dovedesc asta acum.”

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