Trecutul tensionat dintre Donald Trump și LeBron James! Replica președintelui înainte de alegerile din SUA

Trecutul tensionat dintre Donald Trump și LeBron James! Replica președintelui înainte de alegerile din SUA Baschet
SPORT.RO
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LeBron James, starul din NBA, și Donald Trump, președintele SUA, trec printr-un „război” la distanță.

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Ziua de miercuri, 4 noiembrie, este una de referință pentru Statele Unite ale Americii. În urma alegerilor, democrații au recâștigat majoritatea în Senat și au făcut un pas decisiv spre preluarea Camerei Reprezentanților, obținând victorii istorice chiar și în feude republicane precum Texas. Acest rezultat marchează o schimbare majoră de putere la Washington și pune capăt dominației republicane din Congresul Statelor Unite.

Trecutul tensionat dintre Donald Trump și LeBron James

Votul de sancțiune al alegătorilor a fost alimentat de frustrarea populației față de prețurile ridicate, războiul din Iran, îngrijorările legate de corupția din guvern și promisiunile electorale încălcate. Toți acești factori au dus la o scădere accentuată a popularității președintelui Donald Trump.

În ultimii doi ani de mandat ai lui Donald Trump, un Congres dominat de opoziție va limita puternic capacitatea Casei Albe de a-și promova agenda politică. Democrații vor putea bloca inițiativele legislative ale președintelui și speranțele acestuia de a susține o orientare conservatoare la Curtea Supremă.

Victoria obținută de democrați îl va bucura, fără doar și poate, pe LeBron James. Starul din NBA poartă un conflict de la distanță cu președintele SUA.

Cu mai puțin de două săptămâni înainte de alegeri, Donald Trump a lansat un atac la adresa sportivului. Într-o postare pe Truth Social, Donald Trump l-a acuzat pe LeBron James că arată „lipsă de respect față de țară” după ce a distribuit un clip în care baschetbalistul făcea mișcări de încălzire și își exersa aruncările în timpul imnului național. Liderul american a plouat cu critici la adresa starului NBA, susținând că acesta ar trebui să își ceară scuze public în fața marilor eroi și războinici americani care s-au jertfit pentru drapel.

„În timp ce ascultă imnul nostru naţional, LeBron James îşi arată lipsa de respect faţă de ţara noastră. LeBron James ar trebui să le prezinte scuze tuturor marilor războinici şi eroi americani care au murit pentru steagul american şi pentru tot ceea ce reprezintă ţara noastră!”, s-a arătat în postarea lui Donald Trump.

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LeBron James, alături de mișcarea Black Lives Matter

Nu a fost pentru prima dată când președintele SUA a criticat sportivii pentru comportamentul lor în timpul interpretării imnului. Totul a plecat în 2018, când Donald Trump a anulat o vizită la Casa Albă a campionilor Superbowl Motivul? Fundașul Colin Kaepernick a îngenunchiat în sprijinul justiției rasiale.

Revenind la LeBron James, acesta a devenit o voce importantă în cunoscuta mișcare „Black Lives Matter”. Sportivul a susținut fără ocolișuri cauze progresiste, iar în paralel a urcat în fruntea marcatorilor all-time din NBA.

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