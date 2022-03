"Să vă fie rușine!". Naționala Italiei pusă la zid de presa din țară după dezastrul lăsat în vestiar după ratarea calificării la Mondial 

Campioana europeană din 2020 a fost eliminată de Macedonia de Nord în semifinalele pentru barajul de calificare pentru Mondialul din Qatar, fiind învinsă cu scorul de 1-0.

La o zi după meci, angajații stadionului din Palermo, acolo unde s-a desfășurat partida, au filmat dezastrul făcut de echipa Italiei în vestiar, imaginile făcând înconjurul lumii.

Mai multe publicații din țară au criticat comportamentul primei reprezentative, iar Corriere della Sera a titrat direct: "Să vă fie rușine!".

Reacția lui Leonardo Bonucci

La câteva zile după publicarea respectivului clip, fundașul italian și-a cerut scuze pentru ceea ce s-a întâmplat la vestiar după partida cu Macedonia de Nord.

"Ne cerem scuze pentru felul în care am părăsit vestiarul de pe stadionul Palermo, cu siguranţă vom fi mai atenţi data viitoare. Am fost foarte dezamăgiţi şi nu am fost atenţi la aceste detalii, dar ele fac diferenţa.

În următoarele jocuri vom cere mai multe materiale de curăţenie pentru a gestiona şi a arunca gunoiul. Ne cerem scuze pentru cum am făcut-o acum", a declarat Bonucci la conferinţa de presă premergătoare amicalului cu Turcia.