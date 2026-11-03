Cornel Dinu este gata să revină în fotbal! Nemulțumirea legendei dinamoviste: „M-au dat uitării!”

Cornel Dinu este gata să revină în fotbal! Nemulțumirea legendei dinamoviste: „M-au dat uitării!” Fotbal intern Cornel Dinu ii da dreptate lui Sorin Cartu si il ironizeaza pe Mihai Stoica: "El e un fel de behait de oaie" 
SPORT.RO
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Cornel Dinu (78 de ani) se declară pregătit să se implice din nou în fotbalul românesc și așteaptă o propunere concretă din partea cluburilor din Superliga.

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Fostul jucător, antrenor și conducător din Ștefan cel Mare nu deține nicio funcție oficială în prezent. Deși a ieșit mai rar în spațiul public în ultima vreme, „Procurorul” susține că nu s-a retras voluntar din fenomen, ci că oamenii din fotbal nu l-au mai căutat. În afara terenului, fostul oficial din „Ștefan cel Mare” traversează o perioadă marcată de probleme medicale și financiare, fiind nevoit să își vândă o casă de vacanță pentru a-i plăti 30.000 de euro lui Cornel Țălnar, în urma unui proces pierdut.

„Sunt bătrân, cu necazuri și cu griji. Eu provin din orașul Târgoviște, deci un oraș în care romanța e de bază și mai există și acum celebrul festival al romanței «Crizantema de Aur», iar în familia mea, când eram mic, se cântau romanțe de o sensibilitate deosebită din acest punct de vedere. Îmi aduc aminte că primele romanțe pe care le ascultam cu Ioana Radu erau «Uitarea este scrisă în legile omenești». Am prieteni cu care mai vorbesc, mă sună ziariști din când în când, oameni deosebiți și sunt apropiat de ei, dar probabil că nu e nevoie de bătrâni cu experiență măcar la nivel de sfaturi pe lângă echipele noastre, ca să nu spun în concepția clubului Dinamo, în care cred că sunt omul care a trecut prin toate funcțiile posibile și imposibile, cum mai rar se întâmplă într-o viață de om de sport”, a spus Cornel Dinu, potrivit Prima Sport.

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Cornel Dinu
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Deschis să ajute orice club din România

Cu 454 de meciuri jucate doar în tricoul lui Dinamo și cu o activitate în conducerea clubului care s-a întins până în anul 2014, Dinu consideră că experiența acumulată îl recomandă pentru un rol consultativ. Acesta a precizat că este dispus să ofere sprijin oricărei formații care îi solicită ajutorul, nu doar grupării din Ștefan cel Mare.

„Palmaresul meu ca jucător, ca antrenor, conducător, este unic pentru România și comparabil cu ceea ce este Santiago Bernabeu la Real Madrid. 40 de ani am fost la Dinamo, adică o viață întreagă, dar, la ora actuală, pe undeva sunt dat uitării. Din punct de vedere al experienței și al competenței de a analiza și a transmite ceea ce văd, cred că pot fi util în continuare”, a transmis fostul oficial dinamovist.

„Un sfat aș da la toată lumea, pentru că este normal să ajuți fenomenul care te-a făcut cunoscut în lume. Repet, uitarea este scrisă în legile omenești, nu este normală, dar la noi nu este ca la alte popoare - la noi uitarea devine dramatică. Mai am niște contacte cu Dinamo, cu oameni din fundația pe care am creat-o în 26 de ani. Mai sunt oameni cu care vorbesc din când în când, dar interesant este că măcar pentru o funcție onorifică nu s-a găsit loc pentru mine la Dinamo”, a mai zis Cornel Dinu, potrivit sursei citate.

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