Cornel Dinu este gata să revină în fotbal! Nemulțumirea legendei dinamoviste: „M-au dat uitării!”

Fostul jucător, antrenor și conducător din Ștefan cel Mare nu deține nicio funcție oficială în prezent. Deși a ieșit mai rar în spațiul public în ultima vreme, „Procurorul” susține că nu s-a retras voluntar din fenomen, ci că oamenii din fotbal nu l-au mai căutat. În afara terenului, fostul oficial din „Ștefan cel Mare” traversează o perioadă marcată de probleme medicale și financiare, fiind nevoit să își vândă o casă de vacanță pentru a-i plăti 30.000 de euro lui Cornel Țălnar, în urma unui proces pierdut.

„Sunt bătrân, cu necazuri și cu griji. Eu provin din orașul Târgoviște, deci un oraș în care romanța e de bază și mai există și acum celebrul festival al romanței «Crizantema de Aur», iar în familia mea, când eram mic, se cântau romanțe de o sensibilitate deosebită din acest punct de vedere. Îmi aduc aminte că primele romanțe pe care le ascultam cu Ioana Radu erau «Uitarea este scrisă în legile omenești». Am prieteni cu care mai vorbesc, mă sună ziariști din când în când, oameni deosebiți și sunt apropiat de ei, dar probabil că nu e nevoie de bătrâni cu experiență măcar la nivel de sfaturi pe lângă echipele noastre, ca să nu spun în concepția clubului Dinamo, în care cred că sunt omul care a trecut prin toate funcțiile posibile și imposibile, cum mai rar se întâmplă într-o viață de om de sport”, a spus Cornel Dinu, potrivit Prima Sport.