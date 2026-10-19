Martin Pascual (27 de ani) a fost transferat de Dinamo în vară, din Spania, și a devenit rapid unul dintre titularii echipei lui Nuno Campos. Pe lângă jocul său solid pe plan defensiv, ibericul a impresionat și la fazele fixe și a reușit să marcheze de cinci ori în acest debut de sezon, fiind golgheterul-surpriză al lui Dinamo, la egalitate cu Danny Armstrong.

Fundașul central a văzut cartonașul galben în ultima etapă, în meciul câștigat de Dinamo cu 2-0 în fața celor de la FC Botoșani, astfel că va fi suspendat în următoarea etapă, cu CFR Cluj.

Andrei Nicolescu anunță că Imran Fetai ar putea fi înlocuitorul lui Pascual

În aceste condiții, Nuno Campos va fi nevoit să-l titularizeze Imran Fetai (24 de ani), fundașul macedonean transferat de Dinamo în vară de la Shkendija pentru 150.000 de euro. Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, spune că acesta este cel mai puternic fundaș din lotul lui Nuno Campos.

„Cel mai bucuros este un antrenor care are de făcut alegeri dificile pentru primul 11. La fel, dacă are 24 de jucători mulțumiți, înseamnă că ceva nu este bine acolo. Fetai este cel mai puternic fundaș pe care îl are Dinamo în acest moment.

Exclus să fie retras Mărginean! Este prima dată când campania de transferuri ne-a permis să nu mai încercăm artificii, folosind jucători pe alte posturi decât cele naturale pentru ei”, a spus Andrei Nicolescu, la Fanatik.ro.

Având în vedere că Nuno Campos s-a bazat, în mare parte, pe același prim ”11”, Fetai nu a prins foarte multe minute în acest sezon la Dinamo. A bifat doar patru meciuri, două dintre acestea din postura de integralist.

Dinamo, lider în Superliga României

După 12 etape, trei echipe par să-și fi anunțat deja candidatura pentru titlu. Dinamo, Rapid și Universitatea Craiova merg ”braț la braț”. Au câte cinci victorii consecutive și s-au distanțat deja de restul formațiilor din campionatul nostru.

”Câinii” au 29 de puncte, iar Rapid este la două puncte în spate, înainte de derby-ul din următoarea etapă cu FCSB. Universitatea Craiova completează podiumul, pe locul trei, cu 26 de puncte.