Chiar dacă a controlat o bună parte din meci, FCSB a pierdut la Cluj după ce Jovo Lukic a dat lovitura în minutul 76, profitând de o gafă în defensiva fostei campioane a României.

A fost și meciul care a marcat revenirea lui Denis Drăguș (27 de ani) după accidentare. Transferat în urmă cu două luni la insistențele lui Gigi Becali, atacantul nu a bifat până acum foarte multe minute, dar este așteptat să ”explodeze” în următoarea perioadă.

Florin Gardoș, impresionat de Denis Drăguș: ”E un plus”

Drăguș este pariul patronului de la FCSB. L-a transferat din Turcia pentru un salariu record în fotbalul românesc, de un milion de euro pe sezon. Florin Gardoș, fost campion al României cu echipa lui Reghecampf, a rămas impresionat de jocul prestat de atacant la Cluj.

„Drăguș mi s-a părut un plus, așa. Mie îmi place cum arată și ca fizic, așa, estetic. Are calități, are viteză și forță bună. Mi-a plăcut la echipa națională aproape tot timpul, fiindcă nici nu face rabat la efort. Să vedem, e o discuție și la el: nouar, winger... unde se simte mai bine.

Sunt convins că și antrenorul echipei are discuțiile astea cu el și e important să-și găsească locul în echipă. Eu aș vrea să văd la FCSB mai multă viteză pe benzi. Cu Cisotti nu ai așa multă viteză acolo. Drăguș e un jucător mai exploziv”, a spus Florin Gardoș, la ”VOYO SPORT LIVE”.

Trei meciuri a bifat Denis Drăguș la FCSB până acum. Doar unul a fost din postura de titular, la Craiova, cu Universitatea (0-5), unde a fost înlocuit după 42 de minute din cauza unei accidentări.

În urma înfrângerii de pe Cluj Arena, FCSB a rămas pe locul 7 în ierarhie, cu 21 de puncte. Pentru elevii lui Laurențiu Reghecampf urmează partida în fața nou-promovatei Corvinul Hunedoara, care este programată pe 7 noiembrie.

Caseta meciului