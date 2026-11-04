Când Inter a pornit în Champions League, având 0 puncte după înfrângerile consecutive cu Real Madrid (1-2) și Club Brugge (3-4), cei mai mulți analiști au crezut că milanezii vor încheia repede socotelile cu Europa, în această campanie.

În doar trei săptămâni însă, Chivu a reușit să îmbunătățească radical situația echipei sale. Pentru că acum, după victoriile cu Șahtior Donețk (1-0) – în zece oameni! – și cu Feyenoord (3-0), brusc, Inter are alte perspective, în Champions League.

Inter, cotată cu șanse de 25% să ajungă direct în optimi

După rezultatele înregistrate marți, în primele partide din etapa a 4-a a Ligii Campionilor, analiștii de la Football Meets Data au actualizat șansele celor 36 de echipe aflate în grupa extinsă. Iar în ceea ce privește Interul lui Chivu, estimările sunt dătătoare de speranță de acum, incomparabile cu cele de după înfrângerea cu Club Brugge!

Concret, Inter, aflată pe locul 14 în clasament, înaintea partidelor de miercuri, e cotată cu a 10-a șansă (25%), de a ajunge direct în optimi. Pentru asta, campioana Italiei are nevoie de o clasare în Top 8, la finalul meciurilor din grupă. În acest moment, Inter e la doar două puncte de acest ultim loc calificant în optimi.

Inter – Manchester City, posibil duel de foc în play-off-ul optimilor

Dar și dacă ar rata accederea directă în optimi, echipa lui Chivu are perspective excelente de a-și continua parcursul în competiție. Iar asta printr-o clasare pe locurile 9-24, cele care duc în play-off-ul optimilor. Analiștii sunt de părere că sunt șanse de 95,2% ca Inter să încheie grupa de Champions League, undeva între pozițiile 9-24.

Dacă acest al doilea scenariu se va adeveri, vom avea un meci spectaculos, în play-off-ul optimilor, potrivit analiștilor de la Football Meets Data: Inter – Manchester City!

De amintit că, la precedenta participare în Champions League, echipa lui Chivu s-a oprit în play-off-ul optimilor, pierzând dubla cu norvegienii de la Bodo/Glimt, tur-retur, cu scorul general de 5-2 pentru gruparea nordică.

Ce meciuri mai are Inter în grupa de Champions League?

*25 noiembrie: Inter – Stuttgart (Germania)

*9 decembrie: Dortmund (Germania) – Inter

*19 ianuarie: Inter – Liverpool (Anglia)

*27 ianuarie: Slovan Bratislava (Slovacia) - Inter