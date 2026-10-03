Spania a învins Cehia, scor 3-1, într-o partidă contând pentru etapa a treia din Liga A, Grupa 3, a Nations League.

Emoții pentru Spania împotriva Cehiei

Campioana mondială părea că va avea un meci ușor după golurile marcate de Lamine Yamal (6') și Rodri (35').

Oaspeții nu au renunțat și au redus din diferență prin Salma în minutul 69, iar „Furia Roja” a trebuit să fie atentă până la finalul confruntării pentru a fi sigură că nu pierde puncte.

Cehul Krejci (85') a încasat cartonașul roșu, iar golul lui Merino din minutul 89 a risipit orice fel de emoție a gazdelor în privința victoriei.