GALERIE FOTO Spania, victorie cu emoții împotriva Cehiei! Rezultatele zilei din Liga Națiunilor

Spania, victorie cu emoții împotriva Cehiei! Rezultatele zilei din Liga Națiunilor Nations League
Alexandru Hațieganu
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Opt meciuri din Liga Națiunilor s-au disputat sâmbătă, 3 octombrie.  

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SpaniaCehiaNations LeagueLiga Natiunilor
Din articol

Spania a învins Cehia, scor 3-1, într-o partidă contând pentru etapa a treia din Liga A, Grupa 3, a Nations League. 

Emoții pentru Spania împotriva Cehiei

Campioana mondială părea că va avea un meci ușor după golurile marcate de Lamine Yamal (6') și Rodri (35').

Oaspeții nu au renunțat și au redus din diferență prin Salma în minutul 69, iar „Furia Roja” a trebuit să fie atentă până la finalul confruntării pentru a fi sigură că nu pierde puncte. 

Cehul Krejci (85') a încasat cartonașul roșu, iar golul lui Merino din minutul 89 a risipit orice fel de emoție a gazdelor în privința victoriei. 

Imagini din Spania - Cehia

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Pe 6 octombrie, Spania va întâlni în deplasare Croația, iar Cehia va juca în Anglia. 

Rezultatele zilei din Liga Națiunilor

Liga A

Liga B

  • Elveția - Slovenia 2-1 (Janza 10' a.g., Ndoye 38' / Vipotnik 2')
  • Macedonia de Nord - Scoția 0-2 (Bowie 7', McGinn 69' pen. - roșu McKenna 83')

Liga C

  • Finlanda - Albania 2-1 (Walta 26' și 71' / Manaj 4' - roșu Berisha 22')
  • Belarus - San Marino 4-0 (Kontsevoy 46' și 88', Shumansky 65', Ebong 68') 
  • Estonia - Luxemburg 1-0 (Peetson 5')
  • Islanda - Bulgaria 3-0 (Oskarsson 37' și 60', Ellertsson 90')
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