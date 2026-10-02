EXCLUSIV Se încheie o eră! Edin Dzeko, față în față cu ultimul meci la echipa națională. Mărturiile lui Elvir Koljic: „Nimeni nu este pregătit”

Se încheie o eră! Edin Dzeko, față în față cu ultimul meci la echipa națională. Mărturiile lui Elvir Koljic: „Nimeni nu este pregătit” Nations League
Iulian Stoica
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Edin Dzeko se pregătește de ultimul meci la echipa națională.

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Din articol

Edin Dzeko este, fără doar și poate, unul dintre cei mai buni atacanți din generația sa. De la golul reușit contra celor de la QPR în titlul legendar obținut de Manchester City în 2011/2012, până la execuțiile decisive pentru naționala sa, Dzeko reprezintă un simbol pentru tot ce înseamnă Bosnia.

Elvir Koljic, sincer despre retragerea lui Edin Dzeko de la echipa națională

Ajuns la 41 de ani, Edin Dzeko va avea parte de un „ultim dans” la echipa națională. Acesta va avea loc în fața propriilor fani, la Zenica, la partida dintre Bosnia și Suedia din UEFA Nations League.

De-a lungul a aproape două decenii, atacantul a fost de fiecare dată prezent la echipa națională, pentru care a adunat 151 de selecții și a marcat 73 de goluri. De numele său se leagă și unicele două calificări la Campionatul Mondial.

Întrebat despre retragerea lui Edin Dzeko, Elvir Koljic și-a găsit cu greu cuvintele. Fostul jucător de la Universitatea Craiova și Rapid a mărturisit că nu este încă pregătit pentru o națională fără Dzeko în alcătuire.

„(n.r. - Retragerea lui Dzeko) Sincer să-ți zic, nu vreau să văd asta. Cum ți-am spus, cred că nimeni nu este pregătit. Mi-aș fi dorit foarte mult să pot să mă duc să văd meciul, dar este greu, am încercat și nu găsesc zboruri. O să fie foarte greu să vezi naționala fără el”, a declarat Elvir Koljic pentru Sport.ro.

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Cea mai frumoasă amintire a lui Elvir Koljic cu Edin Dzeko

Elvir Koljic a rămas profund impresionat după interacțiunea cu legenda Bosniei. Fostul atacant din SuperLiga are patru selecții în prima reprezentativă, iar acesta a expus că Edin Dzeko oferea de fiecare dată sfaturi jucătorilor noi, asta pentru ca adaptarea lor să se producă mai rapid.

„Cea mai frumoasă amintire cu Dzeko a fost cu siguranță atunci când am fost acolo. Am văzut ce om este. Înainte nu-l cunoșteam personal, știam doar cine este și era idolul meu. Cum vorbea cu noi, cum se prezenta, cum îți vorbea după fiecare antrenament... Cu siguranță m-a ajutat cu sfaturile lui. Doar că eu am avut mici probleme cu accidentările grave, dar asta este o altă poveste. Așa va fi, o să ne fie dor de el la națională, tuturor o să ne fie dor. O să fie ciudat; chiar dacă nu voi fi acolo și mă voi uita la televizor, o să fie foarte ciudat”, a mai spus Elvir Koljic.

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