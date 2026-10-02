Edin Dzeko este, fără doar și poate, unul dintre cei mai buni atacanți din generația sa. De la golul reușit contra celor de la QPR în titlul legendar obținut de Manchester City în 2011/2012, până la execuțiile decisive pentru naționala sa, Dzeko reprezintă un simbol pentru tot ce înseamnă Bosnia.

Elvir Koljic, sincer despre retragerea lui Edin Dzeko de la echipa națională

Ajuns la 41 de ani, Edin Dzeko va avea parte de un „ultim dans” la echipa națională. Acesta va avea loc în fața propriilor fani, la Zenica, la partida dintre Bosnia și Suedia din UEFA Nations League.

De-a lungul a aproape două decenii, atacantul a fost de fiecare dată prezent la echipa națională, pentru care a adunat 151 de selecții și a marcat 73 de goluri. De numele său se leagă și unicele două calificări la Campionatul Mondial.

Întrebat despre retragerea lui Edin Dzeko, Elvir Koljic și-a găsit cu greu cuvintele. Fostul jucător de la Universitatea Craiova și Rapid a mărturisit că nu este încă pregătit pentru o națională fără Dzeko în alcătuire.

„(n.r. - Retragerea lui Dzeko) Sincer să-ți zic, nu vreau să văd asta. Cum ți-am spus, cred că nimeni nu este pregătit. Mi-aș fi dorit foarte mult să pot să mă duc să văd meciul, dar este greu, am încercat și nu găsesc zboruri. O să fie foarte greu să vezi naționala fără el”, a declarat Elvir Koljic pentru Sport.ro.