„Vreau să înscriu!” Jovo Lukic îi pune gând rău lui Gică Hagi înainte de România - Bosnia

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi urmează meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Jovo Lukic îi pune gând rău lui Gică Hagi înainte de România - Bosnia

Jovo Lukic este, fără doar și poate, unul dintre cei mai periculoși oameni din atacul Bosniei. Jucătorul lui U Cluj a transmis că își dorește, în ciuda simpatiei pentru Gică Hagi, să marcheze.

Atacantul a mărturisit că duelul cu România va fi unul special, în condițiile în care acesta evoluează în SuperLiga. Întrebat despre cum se va bucura dacă va marca, Lukic a expus că nu va fi nimic exagerat.

„Va fi un meci special pentru că voi evolua cu naţionala împotriva ţării unde joc, unde trăiesc cu familia mea, aşa că va fi un meci foarte special pentru mine.

Da, de ce nu?! Când înscriu goluri, lumea zice că sunt bun, când nu înscriu, zic că sunt slab. Normal că vreau să înscriu, este meseria mea.

(n.r. cum ar reacţiona dacă ar marca contra României) Puţin, nu foarte mult, dar mă voi bucura la fiecare gol”, a spus Lukic, pentru Prima Sport.