„Vreau să înscriu!” Jovo Lukic îi pune gând rău lui Gică Hagi înainte de România - Bosnia

„Vreau să înscriu!” Jovo Lukic îi pune gând rău lui Gică Hagi înainte de România - Bosnia Nationala
SPORT.RO
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Jovo Lukic a vorbit înainte de România - Bosnia.

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Din articol

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi urmează meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie.

Jovo Lukic îi pune gând rău lui Gică Hagi înainte de România - Bosnia

Jovo Lukic este, fără doar și poate, unul dintre cei mai periculoși oameni din atacul Bosniei. Jucătorul lui U Cluj a transmis că își dorește, în ciuda simpatiei pentru Gică Hagi, să marcheze.

Atacantul a mărturisit că duelul cu România va fi unul special, în condițiile în care acesta evoluează în SuperLiga. Întrebat despre cum se va bucura dacă va marca, Lukic a expus că nu va fi nimic exagerat.

„Va fi un meci special pentru că voi evolua cu naţionala împotriva ţării unde joc, unde trăiesc cu familia mea, aşa că va fi un meci foarte special pentru mine.

Da, de ce nu?! Când înscriu goluri, lumea zice că sunt bun, când nu înscriu, zic că sunt slab. Normal că vreau să înscriu, este meseria mea.

(n.r. cum ar reacţiona dacă ar marca contra României) Puţin, nu foarte mult, dar mă voi bucura la fiecare gol”, a spus Lukic, pentru Prima Sport.

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Elvir Koljic, pronostic înainte de România - Bosnia

Sport.ro a purtat un dialog cu Elvir Koljic înainte de partida dintre România și Bosnia. Atacantul este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți străini care au evoluat în SuperLiga în ultimii ani.

Întrebat despre partida din UEFA Nations League, Koljic a mărturisit că, spre surprinderea tuturor, ține cu ambele echipe, astfel că speră la un rezultat de egalitate. Deși Bosnia a fost la Campionatul Mondial, atacantul susține că duelul va fi unul echilibrat.

„Cred că o să fie un meci interesant, ca și data trecută. Ținând cont de meciurile anterioare, când s-a terminat 1-0. Asta pot să zic, că țin cu ambele echipe: cu Bosnia, țara mea în care am crescut, și cu România, prin care am trecut preț de 8 ani. Cred că România are mai multă presiune acum decât Bosnia, având în vedere toată presiunea creată în toată țara. Așa că eu ce-mi doresc și ce pot să zic este că un egal ar fi foarte bun pentru ambele naționale. Să vedem un meci bun, cu multe goluri, asta îmi doresc eu.

Da, Bosnia a avut câteva meciuri bune, are o echipă bună, iar Barbarez a creat o echipă tânără. Cu un lider precum Dzeko, pentru care se apropie ultimul meci... Asta va fi o mare problemă pentru noi, cred că nimeni nu este încă pregătit pentru ce va fi după. Dar vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Elvir Koljic.

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