Scoția are, fără doar și poate, una dintre cele mai puternice echipe naționale de pe continentul european. Cu jucători precum John McGinn și Andrew Robertson în componență, Sébastien Pocognoli ar trebui, cel puțin pe hârtie, să se bată de la egal la egal cu orice reprezentativă.

Scoția, fără gol de 422 de minute

În ciuda numelor mari din lot, Scoția întâmpină probleme serioase. Formația din Regatul Unit este fără victorie în ultimele patru partide, ultimul succes fiind împotriva lui Haiti, scor 1-0, la Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic.

De la acel moment, Scoția a mai întâlnit Maroc (0-1), Brazilia (0-3), Slovenia (0-0) și Elveția (0-3). Deși selecționerul a fost schimbat după turneul final de pe continentul american, forma jucătorilor nu pare să se schimbe.

Mai mult decât atât, reprezentativa din Regatul Unit nu a mai reuși să marcheze de 422 de minute. John McGinn înscria în minutul 28 al partidei cu Haiti.

BBC notează că o astfel de criză nu a mai existat în secolul XXI. Ultima oară când Scoția nu marca pentru atât de mult timp s-a întâmplat în 1971, când trecuseră 447 de minute fără să înscrie.

Pentru Scoția urmează partida cu Macedonia de Nord din UEFA Nations League. Partida este programată sâmbătă, 3 octombrie, de la ora 21:45.