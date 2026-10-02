Rapid și Genoa, superafiș înainte de amicalul frățesc din Giulești

De cealaltă parte, Genoa e în subsolul clasamentului din Serie A după cinci runde. ”Grifonul” ocupă locul 19 cu un singur punct, după ce a înregistrat .

După zece etape desfășurate în primul eșalon al României, Rapid se află pe poziția secundă cu 21 de puncte. Șase victorii, trei rezultate de egalitate și un singur eșec a înregistrat până acum formația dirijată de Daniel Pancu.

Rapid face marketing de câteva zile pentru meciul cu Genoa, iar în această dimineață, ”Grifonul” și giuleștenii au colaborat pe rețelele sociale pentru un superafiș pentru duelul de vineri din Grant (vezi foto de mai sus).

Prin intermediul canalelor oficiale ale clubului Rapid, Bogdan Lobonț, fost internațional român, i-a îndemnat pe suporterii echipei din Grant să fie pe stadion la jocul de pregătire cu Genoa.

”Sunt Bogdan Lobonț! Am o invitație pentru voi. Vă aștept vineri seară de la ora 19:00 pe Giulești la un meci de gală: Rapid contra Genoa! Două cluburi, aceeași viziune, față în față într-un meci pe care nu-l vezi în fiecare zi.

Nu-l urmări de acasă, privește-l din tribună și trăiește atmosfera fantastică de pe Bombonera din Giulești. Vă aștept pe toți!”, a spus Lobby.