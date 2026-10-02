În ultimii ani, FCSB a avut în componență mai mulți jucători care au primit foarte puține șanse de a demonstra. Printre ei se numără și Lukasz Gikiewicz, atacant polonez care a adunat doar trei meciuri pentru gruparea roș-albastră.

Lukasz Gikiewicz rupe tăcerea după despărțirea de FCSB

Polonezul a fost legitimat la FCSB între august 2019 - ianuarie 2020, perioadă în care a strâns trei partide. Un episod memorabil cu Lukasz Gikiewicz este legat de o mașină. Mai exact, oficialii roș-albaștrilor i-au retras un autovehicul marca Kia, iar în loc a primit un Matiz vechi.

În prezent, Lukasz Gikiewicz este un analist TV reputat în Polonia. Acesta are un parteneriat cu mai multe televiziuni, iar în paralel comentează și meciuri.

Întrebat despre perioada petrecută la FCSB, atacantul a mărturisit că nu îl va uita niciodată pe Gigi Becali, numindu-l pe omul de afaceri „The Special One”.

„Mi-l voi aminti mereu pe Gigi. Urmăresc campionatul României și pe FCSB, da. Îl urmăresc pe Becali, e 'The Special One'. În Europa, el e special. Nu-l voi uita niciodată, știi?", a spus Gikiewicz, potrivit GSP.ro.