De neoprit la echipa națională! Starul lui Dinamo, excelent în UEFA Nations League

Dinamo este, fără doar și poate, surpriza plăcută din actualul sezon de SuperLiga. Formația din Ștefan cel Mare ocupă primul loc în ierarhia internă după 10 etape, cu 23 de puncte acumulate.

Nikita Stoinov, de neoprit la echipa națională

Unul dintre argumentele pentru care Dinamo este fruntașă în ierarhia internă este Nikita Stoinov. Fundașul din Israel a avut parte de evoluții solide, iar în consecință a fost convocat la echipa națională

Reprezentativa din Israel a disputat trei partide în grupa din UEFA Nations League, 1-3 cu Austria, 0-3 cu Irlanda și 0-0 contra Kosovo.

Dacă în campaniile precedente era doar un jucător de lot, Nikita Stoinov a reușit, în sfârșit, să se impună. Fundașul a fost integralist în toate cele trei partide.

Mai mult decât atât, jucătorul lui Dinamo a reușit să evolueze convingător, în condițiile în care specialiștii, în ciuda celor două înfrângeri din cele trei partide, i-au oferit note peste media echipei.