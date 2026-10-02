San Marino ocupă ultimul loc în clasamentul FIFA

San Marino este cea mai slabă echipă națională din Europa, ocupând locul 211 în FIFA Rankings. "La Serenissima" face parte din Grupa 1 a Ligii C din Nations League 2026-2027, iar în primele două meciuri a pierdut cu Finlanda (0-7) și Albania (0-3). În următoarea săptămână va întâlni Belarus (3 octombrie / Illovszky Rudolf Stadion, Budapesta) și Albania (6 octombrie / Arena Kombetare, Tirana).

În anul 2026, sanmarinezii au reușit doar un rezultat pozitiv, un egal în amicalul cu Andorra (0-0 / 31 martie), în rest pierzând cu Insulele Feroe (1-2 / 28 martie / amical), Bangladesh (1-2 / 5 iunie / amical) și Azerbaidjan (1-2 / 9 iunie / amical), plus cele două partide din Nations League.

De asemenea, echipa antrenată de Roberto Cevoli a încheiat anul 2025 doar cu înfrângeri, fiind învinsă de România (1-5, 1-7), Cipru (0-2, 0-4), Bosnia și Herțegovina (0-1, 0-6) și Austria (0-4, 0-10), în preliminariile CM 2026, și în amicale de Malta (1-3) și Cehia (0-1).

San Marino a înregistrat doar trei victorii în întreaga sa istorie, toate împotriva Liechtensteinului, cu scorurile 1-0 (aprilie 2004), 1-0 (5 septembrie 2024) și 3-1 (noiembrie 2024 / singura victorie în deplasare).

Țara are o populație comparabilă cu Oneștiul

San Marino este al cincilea cel mai mic stat din lume, având o suprafață de doar 61 kilometri pătrați și o populație de 34.172 locuitori (aproximativ la fel ca Onești sau Medgidia). Deși se află în apropierea coastei italiene a Mării Adriatice, lângă stațiunile Rimini și Misano Adriatico, microstatul nu are ieșire la mare. Este cel mai vechi stat suveran și cea mai veche republică din lume, fiind fondat la data de 3 septembrie 301 d.H., când și-a declarat independența față de Imperiul Roman.

Mare parte din suprafața țării, inclusiv capitala, se află într-o zonă dominată de munții Apenini, la confluența regiunilor italiene Emilia-Romagna și Marche. Este alcătuită din nouă castelli, iar principalale orașe sunt Dogana și San Marino. Limba oficială a statului este italiana. Campiona din sezonul 2025-2026 în Campionato Sammarinese di Calcio este Tre Fiori FC Fiorentino, în timp ce Coppa Titano a fost câștigată de SP La Fiorita Montegiardino.

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