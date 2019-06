Lovitura de teatru: Cristiano Ronaldo NU a scapat de acuzatia de viol, situatia e chiar mai grava! Anuntul facut de avocatii femeii care il acuza

Miercuri a aparut informatia ca avocatii lui Kathryn Mayorga au renuntat la procesul lui Cristiano Ronaldo. Insa lucrurile stau cu totul altfel.

Jurnalistii de la Bloomberg au anuntat saptamana aceasta ca au avocatii lui Kathryn Mayorga, femeia care il acuza pe Cristiano Ronaldo ca a violat-o in 2009, au facut o cerere pentru renuntarea la cazul impotriva starului lui Juventus Torino. Larissa Drohobyczer, cea care o reprezinta pe Mayorga, a confirmat aceasta informatie, insa motivul este altul!

Mayorga a renuntat la procesul din instanta civila iar procesul va continua in cea federala! Mutarea cazului este pentru a simplifica situatia in conditiile in care Cristiano Ronaldo nu locuieste in Statele Unite. Pana acum, Cristiano Ronaldo a facut tot posibilul pentru a evita instiintarea legata de proces iar toate demersurile avocatilor lui Mayorga nu au avut succes.

Conform Der Speigel, tactica lui Ronaldo nu va mai functiona insa deoarece curtea federala urmeaza sa aprobe ca instiintarea sa fie trimisa prin email catre Ronaldo, astfel ca procesul nu va mai fi intarziat.

Ronaldo, in finala UEFA Nations League

Cristiano Ronaldo continua sa joace extraordinar: el a reusit un hattrick, al 53-lea al carierei, in victoria cu 3-1 a Portugaliei in fata Elvetiei. Ronaldo si-a calificat astfel tara in finala inaugurala a UEFA Nations League. Duminica, in direct la Pro TV, Portugalia va juca fie cu Olanda, fie cu Anglia.