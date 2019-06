Cotele pentru Balonul de Aur dupa finala Champions League! Cine e favorit in acest moment! Van Dijk: "Messi e cel mai bun din lume si ar trebui sa castige!"

Liverpool a castigat pentru a 6-a oara in istoria sa trofeul Ligii Campionilor. Formatia pregatita de Jurgen Klopp s-a impus cu 2-0 in finala disputata contra lui Tottenham, pe Wanda Metropolitano din Madrid.

Liverpool este noua Regina a Europei. Formatia lui Jurgen Klopp a cucerit trofeul UEFA Champions League aseara, dupa ce a invins-o cu 2-0 pe rivala Tottenham. Salah si Origi au marcat golurile victoriei de pe Wanda Metropolitano din Madrid.

Liverpool a luat UCL, Van Dijk Balonul de Aur?!



Liverpool a cucerit UEFA Champions League, iar multe voci spun ca cel mai bun fotbalist al lumii in acest sezon ar trebui sa fie dat de "Regina Europei". Van Dijk este favoritul celor mai multi si ar putea fi primul aparator de la Cannavaro incoace care reuseste sa puna mana pe trofeul de cel mai bun fotbalist al lumii.

In ultimul deceniu, lupta pentru Balonul de Aur a fost dominata de Cristiano Ronaldo si Leo Messi. Anul trecut, croatul Modric a reusit sa "distruga" aceasta suprematie Messi - Ronaldo, dupa ce a cucerit UCL si a jucat finala Mondiala.

In 2019, Messi e din nou favorit, dar are concurenta din partea lui Virgil Van Dijk. Campion in Serie A, Ronaldo e creditat cu sanse foarte mici.

Cotele la pariuri pentru castigatorul Balonului de Aur



Dupa semifinalele UEFA Champions League, Leo Messi avea o cota de 1.54 pentru castigarea trofeului, in timp ce lui Van Dijk ii era atribuita o cota de 3.50. Mane avea 8.50, iar Ronaldo 21.00.

Intre timp, Messi a pierdut si finala Cupei Spaniei, iar cota sa a mai scazut.

Potrivit noilor cote, Messi are acum o cota de 2.00, iar Van Dijk de 2.10! Sadio Mane a ajuns la cota 19.00, iar Ronaldo pare sa fi iesit definitiv din cursa.

1. Leo Messi - 2.00

2. Virgil Van Dijk - 2.10

3. Sadio Mane - 19.00

Van Dijk: "Messi e cel mai bun din lume si merita Balonul de Aur"



Dupa finala de aseara, Virgil Van Dijk i-a facut un compliment lui Messi si a spus ca argentinianul merita Balonul de Aur.

"Cred ca Messi este cel mai bun jucator din lume. El ar trebui sa castige Balonul de Aur. Eu nu ma gandesc la trofeu. Dar daca il voi castiga, sigur ca il voi primi cu mare placere. Totusi, eu asta cred: Messi e cel mai bun din lume indiferent daca e in finala sau nu", a spus Van Dijk.