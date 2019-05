Van Dijk, declaratia care spune TOT! "Liverpool nu a pierdut cu Barcelona. A fost invinsa de Messi, cel mai bun din lume"

Chiar si jucatorii lui Liverpool se inchina in fata geniului lui Leo Messi.

Messi a dat recital din nou pe Camp Nou, iar Barcelona s-a impus cu 3-0 in fata lui Liverpool in semifinalele Champions League.

Duelul dintre Virgil Van Dijk si Messi a fost asteptat de toata lumea, insa partida a fost transata clar de starul argentinian cu doua reusite in poarta cormoranilor. Chiar si fundasul olandez al lui Liverpool s-a inclinat in fata adversarului sau, pe care il considera cel mai bun jucator din lume.



Van Dijk: Liverpool a pierdut contra lui Messi!

"Liverpool nu a pierdut in fata Barcelonei. Liverpool a pierdut in fata lui Lionel Messi. Nu e nicio rusine sa admitem ca am pierdut in fata celui mai bun jucator din lume. E un talent special.

Trebuie sa fim mandri de noi. Jucam impotriva uneia dintre cele mai bune echipe din lume. In campionat la fel, ne luptam pentru titlu cu una dintre cele mai bune formatii din lume", a mai spus fundasul.

Returul dintre Liverpool si Barcelona e programat pe 7 mai, ora 22:00.

