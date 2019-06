Cristiano Ronaldo se pregateste de finala Nations League! E FABULOS ce a reusit in meciul cu Elvetia: poate fi ultimul trofeu cu nationala pentru portughez

Portugalia a invins Elvetia in semifinalele Nations League si, astfel, a ajuns in finala competitiei premiera din fotbalul european.

Cristiano Ronaldo a facut din nou spectacol si a marcat toate cele trei goluri din victoria 3-1 a portughezilor in fata elvetienilor.

Starul portughez a deschis scorul in minutul 25, iar elvetienii au egalat dintr-o lovitura de la 11 metri in minutul 57. Chiar daca emotiile prelungirilor erau aproape, Cristiano Ronaldo a intors scorul in favoarea Portugaliei cu doua goluri fulger marcate in minutele 88 si 90.

Trofeul UEFA Nations League ar putea fi ultimul pe care Cristiano Ronaldo il poate cuceri alaturi de nationala tarii sale. Portughezul a ajuns la o varsta la care retragerea este tot mai aproape.

CIFRE COLOSALE PENTRU CRISTIANO

Dupa reusita de miercuri seara, Cristiano Ronaldo a ajuns la 53 de hat-trick-uri in cariera, adunate atat la echipele de club la care a evoluat, cat si la nationala.

53 - Cristiano Ronaldo's hat-trick against Switzerland was his 7th for Portugal and his 53rd for club and country. Ridiculous. pic.twitter.com/xkmewmQsut — OptaJoe (@OptaJoe) 5 iunie 2019

Mai mult, Cristiano Ronaldo a dovedit ca este unul dintre cei mai influenti oameni ai nationalei Portugaliei, fiind cel care a inscris trei goluri in sase precedente semifinale jucate de Portugalia in competitii precum Cupa Mondiala, EURO sau Cupa Confederatiilor.

Astfel, el s-a dovedit a fi omul decisiv in momentele importante.