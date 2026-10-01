Lovitură uriașă pentru Suedia! 5 fotbaliști + Isak, OUT înaintea meciului cu România

Suedia are maximum de puncte în Grupa 4, din Liga B de Nations League din care mai fac parte România, Polonia și Bosnia.
Suedezii s-au impus cu 2-1 în fața „tricolorilor” lui Gică Hagi în prima rundă, iar în a doua au bătut-o cu 3-1 pe Polonia, ambele meciuri fiind disputate pe teren propriu.
Problema care a lovit-o pe Suedia: cinci jucători sunt + Isak sunt OUT
Alexander Isak s-a accidentat în meciul cu România de la Solna, partidă în care ca și marcat, iar starul lui Liveprool nu a evoluat cu Polonia, părăsind ulterior cantonamentul naționalei, conform L'Equipe.
Aceeași sursă a dezvăluit că Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud şi Patrik Walemark nu vor face deplasarea în Bosnia de vineri din cauza unui virus pe care l-au contractat după meciul cu Polonia.
„Luăm toate măsurile posibile pentru a limita răspândirea infecţiei şi urmărim îndeaproape evoluţia stării de sănătate a jucătorilor care s-au îmbolnăvit”, a declarat medicul echipei, Jonas Werner, într-un comunicat.
Suedezii au explicat și că există șanse destul de mari ca pentru meciul cu România de la București, de pe 5 octombrie, naționala lui Graham Potter să se prezinte în mare parte cu rezervele.