Lovitură uriașă pentru Suedia! 5 fotbaliști + Isak, OUT înaintea meciului cu România

Lovitură uriașă pentru Suedia! 5 fotbaliști + Isak, OUT înaintea meciului cu România Nations League
SPORT.RO
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România ar putea profita de o situație nefericită pe care au întâmpinat-o suedezi după meciul cu Polonia.

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SuediaRomaniaNations LeaguebosniaAlexander Isak
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Suedia are maximum de puncte în Grupa 4, din Liga B de Nations League din care mai fac parte România, Polonia și Bosnia.

Suedezii s-au impus cu 2-1 în fața „tricolorilor” lui Gică Hagi în prima rundă, iar în a doua au bătut-o cu 3-1 pe Polonia, ambele meciuri fiind disputate pe teren propriu.

Problema care a lovit-o pe Suedia: cinci jucători sunt + Isak sunt OUT 

Alexander Isak s-a accidentat în meciul cu România de la Solna, partidă în care ca și marcat, iar starul lui Liveprool nu a evoluat cu Polonia, părăsind ulterior cantonamentul naționalei, conform L'Equipe.

  • Suedia romania liga natiunilor 25092026
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Aceeași sursă a dezvăluit că Yasin Ayari, Benjamin Nygren, Gustaf Lagerbielke, Elliot Stroud şi Patrik Walemark nu vor face deplasarea în Bosnia de vineri din cauza unui virus pe care l-au contractat după meciul cu Polonia.

„Luăm toate măsurile posibile pentru a limita răspândirea infecţiei şi urmărim îndeaproape evoluţia stării de sănătate a jucătorilor care s-au îmbolnăvit”, a declarat medicul echipei, Jonas Werner, într-un comunicat.

Suedezii au explicat și că există șanse destul de mari ca pentru meciul cu România de la București, de pe 5 octombrie, naționala lui Graham Potter să se prezinte în mare parte cu rezervele.

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