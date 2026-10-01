Lovitură uriașă pentru Suedia! 5 fotbaliști + Isak, OUT înaintea meciului cu România

Suedia are maximum de puncte în Grupa 4, din Liga B de Nations League din care mai fac parte România, Polonia și Bosnia.

Suedezii s-au impus cu 2-1 în fața „tricolorilor” lui Gică Hagi în prima rundă, iar în a doua au bătut-o cu 3-1 pe Polonia, ambele meciuri fiind disputate pe teren propriu.

Problema care a lovit-o pe Suedia: cinci jucători sunt + Isak sunt OUT

Alexander Isak s-a accidentat în meciul cu România de la Solna, partidă în care ca și marcat, iar starul lui Liveprool nu a evoluat cu Polonia, părăsind ulterior cantonamentul naționalei, conform L'Equipe.