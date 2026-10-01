La ediția de joi, moderatorul Andrei Grecu i-a avut invitați în studio pe fostul rapidist Robert Niță și pe fostul internațional român cu 72 de apariții la prima reprezentativă și 25 de goluri Ciprian Marica.

Marica și Niță, dialog în direct la VOYO SPORT LIVE: ”Acum îi dăm în cap lui Hagi” / ”Îți dau și nu îți dau dreptate”

Niță a avut un discurs în care a sugerat că debutul cu stângul al lui Gheorghe Hagi la națională vine și din ideea selecționerului de a vedea cât mai mulți jucători la treabă.

În schimb, Ciprian Marica a avut o opinie diferită. Fostul internațional consideră că Hagi cunoaște deja nucleul echipei și că, în acest moment, ar trebui să aibă mai multe certitudini în privința formulei de bază, mai ales în zonele-cheie ale terenului.

”Următoarele acțiuni și preliminariile care vor fi, va stabiliza în primul rând lotul. Selecționerul va ști pe cine se bazează. Va avea un prim 11 poate cu una, două sau maximum trei schimbări de la meci la meci, în funcție de accidentări sau formă.

Se vor schimba datele probleme! Acum toți îi dăm în cap lui Gică Hagi că a schimbat de la meci la meci. Păi când să facă asta? Se duce la meci, că îl vedem la televizor, dar e o mare diferență. Hagi merge să-i vadă în mediul lor, îi vede unde au continuitate și omogenitate. De regulă, pe la echipe bune, că nu convoacă de la Metaloglobus și Hermannstadt. Deci, de unde? De la echipele din prima parte a clasamentului. Care de regulă câștigă!

Și îi vede Hagi și îi cheamă. Dar aici e altceva. Unii dintre ei au jucat pentru prima oară, au făcut cuplu cu un coleg cu care nu au mai jucat niciodată”, a spus Robert Niță.

Ulterior, Ciprian Marica a intervenit: ”Îți dau și nu îți dau dreptate. Pe băieții ăștia i-ai văzut la echipa națională, pe majoritatea. Nucleul îl știi! Eu vreau să știu lângă Drăgușin, care e punct fix acolo, cine e!”.

”Peste patru meciuri, peste cinci meciuri, o să știi!”, a spus Niță, completat imediat de Marica: ”Da, dar ai mai puțin timp la echipa națională”.