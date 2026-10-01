Federaţia Turcă de Fotbal a suspendat provizoriu 448 de foşti şi actuali oficiali ai cluburilor, printre care se numără preşedintele grupării Trabzonspor, Ertugrul Dogan, şi vicepreşedintele clubului Beşiktaş, Hakan Daltaban, în cadrul unei anchete ample privind pariurile, relatează Reuters.

Oficialii suspendaţi, care au activat la cluburi din cele două divizii de top ale ţării în sezonul 2026-27, au fost descoperiţi că au plasat pariuri în timpul exercitării funcţiei în ultimii cinci ani, a declarat Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) într-un comunicat.

Toţi cei 448 au fost trimişi în faţa comisiei disciplinare a federaţiei.

Conform presei, lista publicată miercuri de TFF includea aproximativ 171 de oficiali care au activat la cluburi din Super Lig, prima divizie a ligii turce.

Dogan a declarat că a deţinut anterior un cont de pariuri şi că a dezvăluit acest lucru autorităţilor.

"Aceste companii sponsorizau cluburi şi organizau evenimente de lansare. Nimeni nu s-a gândit că acest lucru ar putea cauza probleme... dacă am făcut o greşeală, ne cerem scuze, dar nu am făcut nimic greşit", a declarat Dogan pentru postul de televiziune A Spor.

Federaţia Turcă de Fotbal (TFF) şi-a intensificat monitorizarea pariurilor de când un scandal a zguduit fotbalul turc anul trecut. În cadrul anchetei, federaţia a suspendat aproximativ 149 de arbitri şi 1.024 de jucători pe perioade diferite.

Mai mulţi jucători de top şi oficiali de rang înalt ai cluburilor au fost apoi arestaţi în cadrul unei acţiuni de combatere a pariurilor ilegale şi a aranjării meciurilor în ligile profesioniste ale ţării.

Într-o anchetă separată, Turcia i-a reţinut marţi pe preşedintele şi pe şase membri ai principalului comitet de arbitri de fotbal, pe baza acuzaţiilor de amestec în procedurile de arbitraj.

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