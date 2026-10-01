Ce a făcut Hagi în timp ce România e ciuca bătăilor în Nations League

”La mulți ani, Galatasaray! 121 de ani de istorie, pasiune și performanță! Mândru că am făcut parte din povestea ta. Vă doresc multe trofee și bucurii alături de suporteri” , a scris Hagi pe conturile oficiale.

Pe 1 octombrie 1905, Galatasaray, echipa la care Gheorghe Hagi a făcut spectacol înainte să-și agațe ghetele în cui, a fost înființată. Iar ”Regele” a ținut să publice un mesaj de susținere pentru clubul turc pe rețelele sociale.

În prima rundă din Grupa 4 a urnei valorice ”B”, prima reprezentativă a pierdut la Solna cu Suedia, scor 1-2, iar în a doua etapă, naționala a fost înfrântă și la București, împotriva Bosniei, scor 2-4.

După șase etape desfășurate în primul eșalon al Turciei, Galatasaray se află pe locul secund cu 13 puncte. Patru victorii, o remiză și un rezultat negativ a înregistrat gruparea de pe ”Rams Park”.

Gică Hagi, carte de vizită impresionantă

Gheorghe Hagi s-a născut la Săcele jud. Constanța), pe 5 februarie 1965, într-o familie de aromâni originari de la granița dintre Grecia și Albania. S-a format la juniorii cluburilor FC Constanța și Luceafărul București, iar la seniori a fost legitimat la FC Constanța (1982-1983), Sportul Studențesc (1983-1987), Steaua București (1987-1990), Real Madrid (1990-1992), Brescia (1992-1994), FC Barcelona (1994-1996) și Galatasaray (1996-2001). Are 124 de selecții (al doilea, după Dorinel Munteanu - 134 selecții) și 35 de goluri (record împărțit cu Adrian Mutu) pentru naționala României (1983-2000).

În palmaresul de jucător are Cupa UEFA (1999-2000), două Supercupe ale Europei (1986, 2000), o finală de Cupa Campionilor Europeni (1989-1990), trei titluri de campion în Divizia A și două Cupa României, două Supercupe ale Spaniei și două finale de Copa del Rey, un trofeu Anglo-Italian Cup, patru campionate, două Cupe și două Supercupe în Turcia.

La nivel individual se poate mândri cu titlul de golgheter al CCE (1987-1988) și al Diviziei A (1985, 1986), includerea în FIFA World Cup All-Star Team (1994), locul al patrulea în clasamentul Ballon d'Or (1994), desemnarea ca cel mai bun fotbalist din campionatul turc (x3) și ca cel mai bun fotbalist român al anului (x7).

Ca antrenor le-a pregătit pe România (2001), Bursaspor (2003), Galatasaray (2004-2005, 2010-2011), Poli Timișoara (2005-2006), FCSB (2007) și FC Viitorul / FCV Farul Constanța (2014-2024). În ultimii 10 ani a fost și patron / conducător la FC Viitorul / FCV Farul Constanța. Ca antrenor a câștigat două titluri de campion în Liga 1 (2018-2019, 2022-2023), o Cupă (2018-2019) și o Supercupă (2019) ale României și o Cupă a Turciei (2004-2005).