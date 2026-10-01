România a debutat cu un eșec în Liga Națiunilor, pe terenul Suediei (1-2), iar luni a pierdut clar și meciul de acasă cu Bosnia (2-4). Pentru naționala lui Gică Hagi urmează duelul de la Varșovia cu Polonia, vineri, de la ora 21:45.

Ciprian Marica: "Cred că batem acasă Suedia. În Polonia, nu mă aștept să câștigăm sau să facem egal"

Ciprian Marica (40 de ani), fostul atacant al naționalei României, anticipează că tricolorii vor obține 3 puncte din cele două meciuri rămase. Actualul acționar de la Farul Constanța vede un nou eșec al României, în Polonia, iar ulterior o răbufnire de orgoliu în partida cu Suedia, de acasă, la care se așteaptă un stadion plin.

"Realist, 3 puncte. Batem acasă Suedia. Nu mă aștept să câștigăm sau să facem egal în Polonia, dar sper ca acasă, cu Suedia, după ce deja vom avea trei înfrângeri, selecționerul va avea o idee cât se poate de clară.

Vom fi acasă, vom avea suporteri, chiar dacă va fi acest fond negativ. Oamenii trebuie să susțină naționala necondiționat, să vină la stadion și să încercăm să obținem un rezultat pozitiv. Eu cred și sper că îl vom obține", a spus Ciprian Marica, la VOYO Sport Live.

În cazul în care scenariul lui Ciprian Marica se va adeveri, România se va afla tot pe ultimul loc în grupa de Liga Națiunilor la finalul acestei acțiuni.

Pe 14 și 17 noiembrie, România va disputa ultimele două jocuri din Liga Națiunilor - cu Polonia, pe Arena Națională, și cu Bosnia, în deplasare.

Duminică, 6 decembrie, România își va afla adversarele din preliminariile EURO 2028, după tragerea la sorți de la Belfast. În cazul în care vor încheia pe locul 3 sau 4 în grupa din Nations League, tricolorii se vor afla în urna a treia valorică.