Portugalia va trebui să se descurce fără noul său căpitan Bernardo Silva în ultimul meci din faza grupelor Ligii Naţiunilor.

Bernardo Silva, OUT pentru Țara Galilor - Portugalia

Într-un comunicat publicat duminică dimineaţă, Federaţia Portugheză de Fotbal (FPF) a anunţat absenţa lui Bernardo Silva, considerat „inapt” în urma unei evaluări medicale.

Jucătorul de la Real Madrid se va întoarce astfel în capitala Spaniei şi va rata deplasarea Portugaliei în Ţara Galilor de marţi seara (ora 21:45).

Silva, noul căpitan al lusitanilor

Bernardo Silva (32 de ani, 116 selecţii, 15 goluri) a fost ales să preia banderola de căpitan al naţionalei Portugaliei, în urma retragerii lui Cristiano Ronaldo din echipa naţională.

Sâmbătă seara, în primul meci al echipei naţionale portugheze după plecarea lui CR7, el a fost singurul marcator al echipei sale în cadrul unei înfrângeri zdrobitoare împotriva Danemarcei (1-4), meci în care a intrat pe teren în minutul 79.

În absenţa sa, banderola de căpitan ar trebui să revină lui Bruno Fernandes, care a purtat banderola la fluierul de start sâmbătă seara, întrucât Bernardo Silva se afla pe banca de rezerve.

De remarcat, de asemenea, suspendarea altor doi jucători portughezi, Ruben Dias şi Joao Palinha, care au acumulat cartonaşe galbene şi sunt suspendaţi pentru meciul împotriva Ţării Galilor de la Cardiff, precizează News.ro.