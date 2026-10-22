Naţionala României a fost învinsă de echipa Portugaliei cu scorul de 6-1 (4-1), miercuri seara, în Sala Polivalentă din Târgu Mureş, într-un meci din Grupa a 7-a a fazei principale a preliminariilor Cupei Mondiale din 2028.

România - Portugalia 1-6

Unicul gol al tricolorilor a fost înscris de Richard Iszlai (1'13''), în timp ce pentru lusitani au punctat Tomas Paco (0'15'', 18'20''), Pany Varela (2'56''), Ruben Gois (17'18''), Afonso Jesus (31'59'') şi Hugo Neves (38'44'').

Campioana mondială din 2021 şi campioana europeană din 2018 şi 2022 se impusese şi în prima partidă a grupei, contra Danemarcei, cu 10-3, la Odivelas, scrie Agerpres.

Pentru tricolori urmează meciul cu Danemarca

România va juca următorul meci pe 8 noiembrie, contra Danemarcei, în "Sepsi Arena" din Sfântu Gheorghe.

Câştigătoarea grupei se va califica în turul de elită al preliminariilor, în timp ce ocupanta locului secund va mai avea o şansă de a continua lupta pentru un loc la Cupa Mondială printr-un play-off.

La FIFA Futsal World Cup 2028, Europa are doar şapte bilete disponibile.

Foto: Iosif Vajnar / Sport Pictures