Portugalia a fost zdrobită pe teren propriu, scor 1-4, într-o partidă contând pentru etapa a cincea, Grupa 4 din Liga A, din Nations League.
Umilință pentru Portugalia
Hojbjerg (43', penalty), Hojlund (50' și 57') și Andersen (75') au fost marcatorii golurilor oaspeților. Silva, în minutul 90+3, a înscris golul de onoare al gazdelor.
Lusitanii au fost surclasați la primul meci de la retragerea lui Cristiano Ronaldo.
În grupa României, Suedia a învins-o pe teren propriu, scor 3-2, pe Bosnia și Herțegovina, asigurându-și primul loc.
Rezultatele zilei de sâmbătă, 14 noiembrie, din Liga Națiunilor
Liga A
- Norvegia - Țara Galilor 3-1
- Portugalia - Danemarca 1-4
Liga B
- Kosovo - Israel - 0-0
- Georgia - Ungaria 0-2
- Austria - Irlanda 1-0
- Irlanda de Nord - Ucraina 1-0
- România - Polonia 2-1
- Suedia - Bosnia și Herțegovina 3-2