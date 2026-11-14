Portugalia a fost zdrobită pe teren propriu, scor 1-4, într-o partidă contând pentru etapa a cincea, Grupa 4 din Liga A, din Nations League.

Umilință pentru Portugalia

Hojbjerg (43', penalty), Hojlund (50' și 57') și Andersen (75') au fost marcatorii golurilor oaspeților. Silva, în minutul 90+3, a înscris golul de onoare al gazdelor.  

Lusitanii au fost surclasați la primul meci de la retragerea lui Cristiano Ronaldo.

În grupa României, Suedia a învins-o pe teren propriu, scor 3-2, pe Bosnia și Herțegovina, asigurându-și primul loc.

Rezultatele zilei de sâmbătă, 14 noiembrie, din Liga Națiunilor 

Liga A

  • Norvegia - Țara Galilor 3-1
  • Portugalia - Danemarca 1-4

Liga B

  • Kosovo - Israel - 0-0
  • Georgia - Ungaria 0-2
  • Austria - Irlanda 1-0
  • Irlanda de Nord - Ucraina 1-0
  • România - Polonia 2-1
  • Suedia - Bosnia și Herțegovina 3-2