Suporterii israelieni au fost extrem de nemulțumiți de rezultat, având în vedere că Israel s-a aflat în superioritate numerică după ce Veldin Hodza a văzut al doilea cartonaș galben în minutul 66.

A răbufnit după ce fanii au criticat naționala fotbalistului din Superliga

În partida de la Priștina, a fost titular și Nikita Stoinov, fundașul lui Dinamo.

Jurnalistul israelian Chaim Levinson consideră că reacția fanilor israelieni este nefondată, deoarece, din punctul său de vedere, lotul naționalei din Kosovo este, cel puțin pe foaie, unul mult mai valoros.

”Oamenii de pe Twitter-ul dedicat fotbalului sunt uneori complet deconectați de realitate. Un rezultat de egalitate în deplasare cu Kosovo este o performanță foarte bună. Jocul a fost slab, dar haideți să privim realitatea.

În primul 11 al naționalei noastre de ieri s-au aflat șase jucători din campionatul intern, doi din MLS, unul din campionatul Olandei, unul din campionatul României (n.r. Nikita Stoinov) și unul din liga a doua engleză.

În schimb, în echipa Kosovo s-a regăsit un jucător care a terminat pe locul al doilea în clasamentul golgheterilor din La Liga sezonul trecut, un fotbalist din Bundesliga, doi din Serie A, dintre care unul de la Juventus, un jucător de la Beșiktaș, unul de la Rubin Kazan, trei din campionatul Elveției, unul din Ucraina și unul din Polonia.

În ce film trăiți? Kosovo este o națională de nivelul doi, noi suntem de nivelul trei. Aceasta este situația. Nu mai faceți o tragedie din egalul acesta”, a scris jurnalistul Chaim Levinson pe platforma X.com.

Cu doar trei puncte, Israel ocupă ultima poziție în grupă, în timp ce Kosovo este a doua clasată, cu șase puncte, în urma Austriei, care are 11 puncte. A treia poziție îi revine Irlandei, care a strâns cinci puncte.