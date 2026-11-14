GALERIE FOTO Moment unic la primul meci după retragerea lui Cristiano Ronaldo. Ce s-a întâmplat la Portugalia - Danemarca

Moment unic la primul meci după retragerea lui Cristiano Ronaldo. Ce s-a întâmplat la Portugalia - Danemarca Nations League Portugalia - Danemarca, primul meci după retragerea lui Cristiano Ronaldo / Foto Twitter
SPORT.RO
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Meciul dintre Portugalia și Danemarca din Liga Națiunilor este primul duel oficial după retragerea lui Cristiano Ronaldo (41 de ani) de la națională.

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Cristiano RonaldoPortugaliaDanemarca
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Partida de la Braga a fost marcată de un moment superb. Toți jucătorii portughezi au pătruns pe teren cu numărul 7 înaintea meciului cu Danemarca. 

Portugalia - Danemarca, primul meci după retragerea lui Cristiano Ronaldo

Carlos Forbs (22 de ani), jucător legitimat la Club Brugge, a preluat tricoul cu numărul 7 după retragerea legendarului Cristiano Ronaldo. Decizia i-a surprins pe microbiști, având în vedere lotul spectaculos pe care îl are Portugalia.

De asemenea, fanii prezenți pe stadion au primit steaguri și cartoane cu silueta lui Cristiano Ronaldo, pentru o scenografie specială. În plus, la Tribuna I a fost afișat un banner uriaș cu mesajul: "Mulțumim, Căpitane".

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Portugalia - Danemarca, primul meci după retragerea lui Cristiano Ronaldo / Foto Twitter
Portugalia - Danemarca, primul meci după retragerea lui Cristiano Ronaldo / Foto Twitter
Portugalia - Danemarca, primul meci după retragerea lui Cristiano Ronaldo / Foto IMAGO
Portugalia - Danemarca, primul meci după retragerea lui Cristiano Ronaldo / Foto Twitter
Portugalia - Danemarca, primul meci după retragerea lui Cristiano Ronaldo / Foto IMAGO
Portugalia - Danemarca, primul meci după retragerea lui Cristiano Ronaldo / Foto Twitter
Portugalia - Danemarca, primul meci după retragerea lui Cristiano Ronaldo / Foto Twitter
Portugalia - Danemarca, primul meci după retragerea lui Cristiano Ronaldo / Foto IMAGO
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O carieră uriașă

Cristiano Ronaldo a debutat la naționala Portugaliei în 2003, cu Luiz Felipe Scolari, iar de atunci a prins 234 de partide și a bifat 146 de goluri și 45 de assist-uri, fiind cel mai bun marcator din fotbalul internațional.

Cristiano Ronaldo a contribuit decisiv și la câștigarea singurelor trofee din istoria naționalei Portugaliei: EURO 2016 este, de departe, cel mai important, câștigat după finala dramatică împotriva Franței, iar pe lângă asta lusitanii au mai cucerit și două trofee UEFA Nations League.

Cristiano Ronaldo a fost numit cel mai bun ”Balon de Aur” din toate timpurile, după ce France Football, prin platforma oficială ballondor.com, a creat ”BOAT” (n.r. Ballon d'Or Of All Time - cel mai bun Balon de Aur din toate timpurile).

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