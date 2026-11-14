Partida de la Braga a fost marcată de un moment superb. Toți jucătorii portughezi au pătruns pe teren cu numărul 7 înaintea meciului cu Danemarca.

Portugalia - Danemarca, primul meci după retragerea lui Cristiano Ronaldo

Carlos Forbs (22 de ani), jucător legitimat la Club Brugge, a preluat tricoul cu numărul 7 după retragerea legendarului Cristiano Ronaldo. Decizia i-a surprins pe microbiști, având în vedere lotul spectaculos pe care îl are Portugalia.

De asemenea, fanii prezenți pe stadion au primit steaguri și cartoane cu silueta lui Cristiano Ronaldo, pentru o scenografie specială. În plus, la Tribuna I a fost afișat un banner uriaș cu mesajul: "Mulțumim, Căpitane".