Ianis Stoica a marcat deja patru goluri și a oferit două decisive în cele nouă meciuri de la Estrela Amadora din acest sezon. Folosit în flancul stâng al atacului, fostul jucător de la FCSB nu a prins lotul final al lui Gică Hagi pentru primele meciuri din Liga Națiunilor, decizie care a stârnit mai multe polemici în România.

Ianis Stoica, elogiat în Portugalia chiar dacă nu a mai înscris

Ultimul meci cu realizări al lui Ianis Stoica a fost pe 14 septembrie, contra lui Rio Ave (3-3), când a reușit un gol și un assist. Ulterior, a fost titular în alte trei partide, însă nu a reușit să se mai remarce.

Chiar și așa, Ianis Stoica este lăudat în continuare. "Steaua românească din Amadora", a titrat Correio da Manhã, sâmbătă dimineață. Lusitanii au continuat: "Ianis Stoica este de neoprit la Estrela Amadora. Fotbalistul român în vârstă de 23 de ani și-a depășit deja bilanțul din sezonul trecut și continuă să stabilească noi recorduri personale".

Caracterizarea făcută de portughezi lui Ianis Stoica vine în ziua în care Estrela Amadora, poziția a zecea în campionat, primește vizita penultimei clasate Casa Pia.

Portughezii au amintit ulterior și despre tatăl lui Ianis, Pompiliu Stoica, fost jucător la Steaua și Petrolul.

"Cotat de Transfermarkt la patru milioane de euro, fostul internațional român de tineret vrea să profite de forma bună pe care o traversează la Amadora pentru a ajunge la nivelul fotbalistic al tatălui său, Pompiliu Stoica. Acesta, acum în vârstă de 50 de ani, a adunat opt selecții și un gol pentru naționala României. Fostul fundaș stânga a evoluat la echipe precum Steaua București și FC Moscova.

Ianis Stoica, stângaci la fel ca tatăl său, are viteza drept principală armă. Combinată cu o tehnică bună, aceasta îi permite să facă diferența și să ajungă cu ușurință în poziții de finalizare. Este o extremă cu simțul golului, care nu ezită să-și folosească fizicul: măsoară 1,80 metri și cântărește 72 de kilograme. Este un jucător agil", au mai scris portughezii.