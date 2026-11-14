Adio, convocare! Hagi s-a lămurit și i-a spus-o clar jucătorului

Adio, convocare! Hagi s-a lămurit și i-a spus-o clar jucătorului Nationala
SPORT.RO
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Gică Hagi (61 de ani) a recunoscut înaintea meciurilor României cu Polonia și Bosnia că nu a putut să aducă la echipa națională un jucător pe care și l-ar fi dorit.

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Umit AkdagGica HagiEchipa NationalaTurcia
Din articol

La fel ca Mircea Lucescu, Gică Hagi l-a dorit și el pe Umit Akdag (23 de ani) la naționala României. Fundașul central, ajuns între timp la Beșiktaș, a jucat sub tricolor la reprezentativa U21, însă la seniori a transmis clar că vrea să îmbrace tricoul Turciei.

Hagi, decis să nu mai încerce pista Umit Akdag, după refuzul fotbalistului

Turcii de la Fotospor anunță însă că Gică Hagi a mai făcut recent o încercare și i-a transmis lui Umit Akdag că, în cazul în care va accepta, îl va convoca pentru partidele din noiembrie cu Polonia și Bosnia. Cu toate acestea, fundașul a respins din nou această propunere, explicând că așteaptă o convocare din partea Turciei - una care, până acum, nu a venit.

Tot presa turcă notează că Hagi i-a explicat lui Akdag că "oferta" de a juca pentru România nu este nelimitată. Având în vedere noul refuz al fotbalistului, este de așteptat ca selecționerul României să nu mai facă în viitor o altă invitație.

De altfel, Hagi a părut resemnat pe acest subiect la conferința de presă din această săptămână: "Se pare că nu poți să obligi pe om. Opțiunea, din câte se pare, este Turcia în momentul de față. Iar dacă l-a luat Beșiktaș, cred că turcii vor să-l ducă și mai sus".

  • Umit akdag besiktas
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Umit Akdag a semnat cu Toulouse / Foto: toulousefc.com
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Naționala României, subiect închis pentru Akdag

După ce a impresionat la Alanyaspor, Akdag a prins în această vară un transfer spectaculos, la Beșiktaș, pentru 7 milioane de euro. La momentul mutării, fundașul central spunea că acum este și mai aproape de naționala Turciei, refuzând ideea de reprezenta România la seniori.

"Obiectivul meu este să îmbrac tricoul naționalei de seniori a Turciei. Am primit o convocare de la naționala României, dar am refuzat și le-am mulțumit. Cred că, prin transferul la Beșiktaș, m-am apropiat de obiectivul meu de a juca pentru echipa națională", spunea Akdag.

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