Adio, convocare! Hagi s-a lămurit și i-a spus-o clar jucătorului

La fel ca Mircea Lucescu, Gică Hagi l-a dorit și el pe Umit Akdag (23 de ani) la naționala României. Fundașul central, ajuns între timp la Beșiktaș, a jucat sub tricolor la reprezentativa U21, însă la seniori a transmis clar că vrea să îmbrace tricoul Turciei.

Hagi, decis să nu mai încerce pista Umit Akdag, după refuzul fotbalistului

Turcii de la Fotospor anunță însă că Gică Hagi a mai făcut recent o încercare și i-a transmis lui Umit Akdag că, în cazul în care va accepta, îl va convoca pentru partidele din noiembrie cu Polonia și Bosnia. Cu toate acestea, fundașul a respins din nou această propunere, explicând că așteaptă o convocare din partea Turciei - una care, până acum, nu a venit.

Tot presa turcă notează că Hagi i-a explicat lui Akdag că "oferta" de a juca pentru România nu este nelimitată. Având în vedere noul refuz al fotbalistului, este de așteptat ca selecționerul României să nu mai facă în viitor o altă invitație.

De altfel, Hagi a părut resemnat pe acest subiect la conferința de presă din această săptămână: "Se pare că nu poți să obligi pe om. Opțiunea, din câte se pare, este Turcia în momentul de față. Iar dacă l-a luat Beșiktaș, cred că turcii vor să-l ducă și mai sus".