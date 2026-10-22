Proaspăt campion național absolut pentru a 11-a oară în ultimele 12 sezoane, Simone Tempestini își poate trece în palmares al doilea titlu continental consecutiv pe echipe cu MRF Tyres, în acest weekend, în Raliul Portugaliei. Cursa îl poate duce și pe locul al patrulea în clasamentul general final.

În vârstă de 32 de ani, Tempestini a efectuat deja primele teste pe macadamul din Portugalia, alături de copiloata Francesca Maior, la volanul modelului Škoda Fabia RS Rally2 Evo.

Simone Tempestini va concura în finala Campionatului European din Portugalia. Detaliul important despre traseu

„E un traseu pe care am avut niște rezultate foarte frumoase în ultimii ani și abia aștept să înceapă cursa. Sper într-o clasare în topul clasamentului”, a spus pilotul înainte de startul oficial, care va avea loc vineri.

Clujeanul legitimat la Napoca Rally Academy a strâns 52 de puncte în acest sezon și se află la un singur punct de ocupantul locului al patrulea în clasamentul general, polonezul Jakub Matulka.

Astfel, cu o clasare între primii patru în Portugalia, Tempestini și-ar asigura și această poziție în clasamentul final, egalând cea mai bună performanță a sa în Campionatul European, înregistrată în sezonul 2023.

De asemenea, dacă va reuși să puncteze în clasamentul final din acest weekend, Tempestini va deveni și campion european pe echipe cu MRF Tyres. În acest moment, echipa constructorului indian are 179 de puncte, cu 44 mai multe decât echipa portugheză The Racing Factory Motorsport Solutions. Ar fi al doilea an consecutiv în care Tempestini devine campion continental pe echipe, de data aceasta avându-l printre coechipieri și pe un alt român, Andrei Gîrtofan.

Rally Six Cities North of Portugal 2026

În total, 65 de echipaje vor concura în Rally Six Cities North of Portugal 2026, așa cum este denumită oficial etapa finală a Campionatului European. Pe lângă echipajul Tempestini/Maior, România va mai fi reprezentată de trei echipaje: Andrei Gîrtofan/Dorin Pulpea, Reis Suliman/Lorcan Moore și Cristian Dolofan/Traian Pavel.

Printre numele mari prezente în Portugalia se numără Kris Meeke, Roope Korhonen, Martins Sesks și Nikolay Griazin, toți cu performanțe spectaculoase atât în Campionatul European, cât și în WRC. Cursa din Portugalia va debuta cu proba specială din orașul Guimarães.