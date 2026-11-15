Laurențiu Reghecampf i-a solicitat un transfer lui Gigi Becali: „Ne lipsește și sper să rezolvăm această situație”

Antrenorul roș-albaștrilor s-a arătat mulțumit de evoluția generală a elevilor săi și l-a remarcat pe Aymen Boutoutaou, chiar dacă și-ar fi dorit mai multă eficiență din partea extremei.

Reacția lui Laurențiu Reghecampf după Chindia - FCSB 1-2

Reghecampf a susținut că echipa pe care o pregătește mai are nevoie de un atacant central, exprimându-și speranța ca un transfer în această direcție să fie realizat cât mai rapid. Denis Drăguș, Arnold Garita, Alexandru Stoian și David Avram sunt vârfurile din lotul roș-albaștrilor.

„Pentru noi a fost un meci de pregătire. Îmi doream foarte mult ca jucătorii care au rămas acasă să joace. A fost bine. Meciurile amicale nu ne aduc întotdeauna exact ce ne propunem, contează foarte mult concentrarea jucătorilor.

În mare, sunt mulțumit de efort, pentru că nu am avut accidentări după această partidă. A revenit Tomiță, a jucat și el după accidentare. Și Luca (n.r.- Stancu), în partea stângă. Au fost lucruri pozitive, un meci frumos. Cred eu că a fost un spectacol pentru publicul din Târgoviște și mă bucur de acest lucru. Au fost multe momente bune.

Reghecampf: „Ne lipsește un număr 9 și sper să rezolvăm această situație”

Aymen Boutoutaou a avut câteva ocazii foarte mari, pe care trebuia să le marcheze. A făcut un meci foarte bun, a ieșit din situații unu la unu. Nivelul și valoarea lui se văd la fiecare atingere de balon. Are nevoie și de multă șansă.

Am ratat câteva situații bune, dar în continuare ne lipsește un număr 9 și sper să rezolvăm această situație”, a declarat Laurențiu Reghecampf, la conferința de presă de după amicalul Chindia Târgoviște - FCSB 1-2.