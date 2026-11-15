Cristi Dulca (54 de ani), fostul selecționer al naționalei de tineret a României și al reprezentativei feminine, a analizat situația de la gruparea roș-albastră. Tehnicianul originar din Cluj-Napoca urmărește îndeaproape parcursul echipei, mai ales că fiul său, Marco Dulca (în prezent la Kayserispor), a evoluat în trecut pentru formația bucureșteană. Acesta a transmis că despărțirea de Mihai Stoica reprezintă un minus important pentru club: „Pe mine m-a surprins această plecare, pentru că Mihai, pentru FCSB, conta foarte mult. Acum nu știm dedesubturile la ce s-a întâmplat acolo, dar clar că e o pierdere Mihai Stoica pentru FCSB”.

Schimbările de pe banca tehnică

Fostul antrenor de la U Cluj, Gaz Metan Mediaș și FC Vaslui este de părere că fluctuațiile de formă ale echipei sunt cauzate de lipsa de continuitate la nivelul băncii tehnice și a lotului, nu de absența valorii individuale. „Au venit foarte mulți jucători, au plecat jucători, se schimbă antrenori, e un lucru care nu face foarte bine echipei. Atunci când schimbi antrenorii, schimbi sistemul, modul de antrenamente, discursurile și așa mai departe, nu e ușor pentru jucători. Și probabil ăsta e rezultatul evoluțiilor FCSB-ului. Dacă ar fi mai constanți în a avea un antrenor cu care să mergi un an, doi și să-ți implementeze un sistem, un mod de a juca și cu jucătorii pe care-i ai, pentru că sunt jucători valoroși acolo la FCSB. Nu putem spune că jucătorii sunt mai slabi ca la alte echipe și locul în clasament e meritat. Nu, au o echipă foarte bună, dar probabil astfel de schimbări nu fac bine echipei, nici jucătorilor, nici antrenorilor.

Chiar am fost la meci și chiar i-am urmărit. Chiar au o echipă foarte, foarte bună. Cristiano Bergodi a ales o tactică foarte bună în care să închidă foarte bine mijlocul. S-a accidentat și Zotea. A ieșit, dar și așa au dominat destul de mult jocul. Dar Cluj a știut să se apere foarte bine și să închidă mijlocul, pentru că acolo sunt foarte periculoși. Și au avut posesie bună. Deci o echipă, chiar mi-a plăcut FCSB-ul cum a jucat. Adică, a la long, dacă ar fi liniște și echipa să fie susținută, cred că s-ar bate acolo la primele trei locuri”, a spus Cristi Dulca, în cadrul emisiunii VOYO SPORT LIVE.

FCSB ocupă în momentul de față locul opt în clasament, cu 21 de puncte, trei mai puține decât Farul Constanța, ocupanta ultimului loc ce duce în play-off.