În pauza provocată de meciurile echipelor naționale, FCSB a decis să dispute o partidă de pregătire contra liderului din Liga 2, Chindia Târgoviște. Toate cele 3 goluri s-au marcat pe final: Karlo Muhar a deschis scorul în minutul 80, Valentin Dumitrache a egalat trei minute mai târziu, iar David Miculescu a adus victoria formației din prima ligă prin reușita din prelungiri.

Laurențiu Reghecampf așteaptă revenirea la capacitate maximă a lui Mihai Popescu

Fundașul stânga al lui FCSB la Târgoviște a fost Mihai Popescu (33 de ani). Deși este stoper, Laurențiu Reghecampf l-a trimis în bandă pentru a avea parte de a mai mult efort și a-și recăpăta ritmul în urma pauzei lungi provocată de accidentare.

În acest sezon, Popescu a jucat doar în meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița (0-1), iar Reghecampf spune că așteaptă revenirea fundașului la capacitate maximă.

"Am jucat cu Mihai Popescu pe banda stângă. Am avut o discuție cu Mihai înainte de meci și i-am spus că îmi doresc foarte mult să joace astăzi pe bandă ca să poată alerga mai mult și să aibă parte de mai mult efort.

Cred că a jucat bine, chiar dacă el nu este un fundaș de bandă. În multe situații este depășit, mai ales la situațiile în viteză unu contra unu, dar e un jucător cu experiență, care se decurcă foarte bine. El are nevoie de minute, să revină cât mai rapid. Este un jucător care are un nivel foarte mare și ne-ar ajuta foarte mult", a spus Laurențiu Reghecampf, după Chindia - FCSB.

La partida de la Târgoviște, FCSB nu i-a avut la dispoziție pe fundașii stânga Ricardo Pădurariu și Risto Radunovic, convocați la echipele naționale.