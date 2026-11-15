VIDEO Reghecampf abia îl așteaptă la FCSB: "Jucător de nivel foarte mare, ne-ar ajuta mult!"

Reghecampf abia îl așteaptă la FCSB: &quot;Jucător de nivel foarte mare, ne-ar ajuta mult!&quot; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Laurențiu Reghecampf a fost nevoit să și improvizeze la amicalul dintre Chindia Târgoviște și FCSB, câștigat duminică de formația sa, scor 2-1.

TAGS:
Laurentiu ReghecampfFCSBMihai PopescuChindia Targoviste
Din articol

În pauza provocată de meciurile echipelor naționale, FCSB a decis să dispute o partidă de pregătire contra liderului din Liga 2, Chindia Târgoviște. Toate cele 3 goluri s-au marcat pe final: Karlo Muhar a deschis scorul în minutul 80, Valentin Dumitrache a egalat trei minute mai târziu, iar David Miculescu a adus victoria formației din prima ligă prin reușita din prelungiri.

Laurențiu Reghecampf așteaptă revenirea la capacitate maximă a lui Mihai Popescu

Fundașul stânga al lui FCSB la Târgoviște a fost Mihai Popescu (33 de ani). Deși este stoper, Laurențiu Reghecampf l-a trimis în bandă pentru a avea parte de a mai mult efort și a-și recăpăta ritmul în urma pauzei lungi provocată de accidentare.

În acest sezon, Popescu a jucat doar în meciul din Cupa României cu Gloria Bistrița (0-1), iar Reghecampf spune că așteaptă revenirea fundașului la capacitate maximă.

"Am jucat cu Mihai Popescu pe banda stângă. Am avut o discuție cu Mihai înainte de meci și i-am spus că îmi doresc foarte mult să joace astăzi pe bandă ca să poată alerga mai mult și să aibă parte de mai mult efort.

Cred că a jucat bine, chiar dacă el nu este un fundaș de bandă. În multe situații este depășit, mai ales la situațiile în viteză unu contra unu, dar e un jucător cu experiență, care se decurcă foarte bine. El are nevoie de minute, să revină cât mai rapid. Este un jucător care are un nivel foarte mare și ne-ar ajuta foarte mult", a spus Laurențiu Reghecampf, după Chindia - FCSB.

La partida de la Târgoviște, FCSB nu i-a avut la dispoziție pe fundașii stânga Ricardo Pădurariu și Risto Radunovic, convocați la echipele naționale.

Chindia Târgoviște - FCSB 1-2 (amical)

Foto: Sport Pictures﻿

  • Chindia targoviste fcsb amical 15112026 9
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

VIDEO Declarațiile lui Laurențiu Reghecampf după amicalul Chindia Târgoviște - FCSB 1-2

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
20 de milioane de dolari, găsite îngropate în pădurile din Ungaria. Un fost ministru al lui Viktor Orban, vizat de anchetă
20 de milioane de dolari, găsite îngropate în pădurile din Ungaria. Un fost ministru al lui Viktor Orban, vizat de anchetă
ULTIMELE STIRI
Risto Radunovic jubilează: integralist, încă o victorie și promovare!
Risto Radunovic jubilează: integralist, încă o victorie și promovare!
Bosnia ne dă fiori: naționala cu care ne „distram“ pe vremuri are o serie incredibilă în fața tricolorilor
Bosnia ne dă fiori: naționala cu care ne „distram“ pe vremuri are o serie incredibilă în fața tricolorilor
A auzit suma cerută de Gigi Becali pe „perla” sa și a reacționat imediat: „E prea mare!”
A auzit suma cerută de Gigi Becali pe „perla” sa și a reacționat imediat: „E prea mare!”
Jose Mourinho a pus două staruri pe ”lista neagră” la Real Madrid: ”Doar ei pot pleca!”
Jose Mourinho a pus două staruri pe ”lista neagră” la Real Madrid: ”Doar ei pot pleca!”
Dezastru pentru vecinii României: au căzut sub Zambia în clasamentul FIFA după încă o umilință: "Minimul istoric e aproape"
Dezastru pentru vecinii României: au căzut sub Zambia în clasamentul FIFA după încă o umilință: "Minimul istoric e aproape"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Nu vrea să-l mai vadă la națională după România - Polonia 2-1: ”Un 'loser' etern”

Nu vrea să-l mai vadă la națională după România - Polonia 2-1: ”Un 'loser' etern”

Ce a spus selecționerul Poloniei, Jan Urban, despre România după ce a fost învins pe Arena Națională

Ce a spus selecționerul Poloniei, Jan Urban, despre România după ce a fost învins pe Arena Națională

Dan Petrescu a numit tricolorul care a făcut diferența în România - Polonia: ”A schimbat tot meciul! Nu face fițe ca alții”

Dan Petrescu a numit tricolorul care a făcut diferența în România - Polonia: ”A schimbat tot meciul! Nu face fițe ca alții”

România - Polonia 2-1, pe Sport.ro! Gică Hagi „sparge gheața” pe Arena Națională!

România - Polonia 2-1, pe Sport.ro! Gică Hagi „sparge gheața” pe Arena Națională!

Gigi Becali a construit 25 de vile în Pipera și le-a dat cadou: „Am făcut la toți”

Gigi Becali a construit 25 de vile în Pipera și le-a dat cadou: „Am făcut la toți”

Polonezii sunt în șoc după înfrângerea de la București: "Catastrofă! Am fost umiliți"

Polonezii sunt în șoc după înfrângerea de la București: "Catastrofă! Am fost umiliți"


Recomandarile redactiei
A auzit suma cerută de Gigi Becali pe „perla” sa și a reacționat imediat: „E prea mare!”
A auzit suma cerută de Gigi Becali pe „perla” sa și a reacționat imediat: „E prea mare!”
Risto Radunovic jubilează: integralist, încă o victorie și promovare!
Risto Radunovic jubilează: integralist, încă o victorie și promovare!
Bosnia ne dă fiori: naționala cu care ne „distram“ pe vremuri are o serie incredibilă în fața tricolorilor
Bosnia ne dă fiori: naționala cu care ne „distram“ pe vremuri are o serie incredibilă în fața tricolorilor
Al-Hamlawi pleacă! Clubul care își trimite directorul sportiv la Craiova, ca să încheie afacerea anului în România
Al-Hamlawi pleacă! Clubul care își trimite directorul sportiv la Craiova, ca să încheie afacerea anului în România
Dezastru pentru vecinii României: au căzut sub Zambia în clasamentul FIFA după încă o umilință: "Minimul istoric e aproape"
Dezastru pentru vecinii României: au căzut sub Zambia în clasamentul FIFA după încă o umilință: "Minimul istoric e aproape"
Alte subiecte de interes
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
”Ai semnat?” Anunțul făcut în direct de Laurențiu Reghecampf la Studio EURO 2024
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Lui Laurențiu Reghecampf nu i-a ieșit predicția pentru finala EURO 2024: ”Am luat caii morți!” + cum a comentat prestația Franței
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Întrebat despre transferul la FCSB, fotbalistul urmărit de Gigi Becali a dat un răspuns inedit după umilința cu Sepsi
Întrebat despre transferul la FCSB, fotbalistul urmărit de Gigi Becali a dat un răspuns inedit după umilința cu Sepsi
Jucătorul lui Gică Hagi a reacționat după ce s-a vorbit despre transferul la FCSB: ”Mă bucur!”
Jucătorul lui Gică Hagi a reacționat după ce s-a vorbit despre transferul la FCSB: ”Mă bucur!”
CITESTE SI
Ce a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

stirileprotvCe a cerut SUA Ucrainei în schimbul aderării la NATO. Anunțul făcut de președintele Volodimir Zelenski

Avril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

stirileprotvAvril Lavigne a devenit mamă. Artista a anunțat nașterea unei fetițe: „Mini-prințesa noastră a sosit” | GALERIE FOTO

Un român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

stirileprotvUn român a furat 900 de metri de cablu de cupru de pe calea ferată din Spania. Prejudiciu: 82.500 de euro

O femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

stirileprotvO femeie din Slovacia are o pensie de 19 euro pe lună, deși a muncit toată viața. De ce nu i-a fost majorată de 35 de ani

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!