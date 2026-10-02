Viitorul lui Robert Lewandowski la naționala Poloniei este incert. Legendarul atacant a împlinit 38 de ani în august, iar până acum nu a făcut un anunț clar despre ceea ce plănuiește. Plecat de la Barcelona în vară și ajuns în MLS, la Chicago Fire, Lewandowski părea ca și retras de la naționala Poloniei la finalul lunii martie, după ce a pierdut finala barajului pentru Cupa Mondială împotriva Suediei, scor 2-3.

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La momentul respectiv, Lewandowski posta pe rețelele sociale melodia "Time to Say Goodbye", un indiciu că își pregătește retragerea din națională. Cu toate acestea, atacantul a mai cerut timp de gândire și a apărut din nou în tricoul Poloniei la amicalele cu Ucraina și Nigeria, disputate la începutul verii.

Oficialii Federației Poloneze de Fotbal s-au arătat optimiști în ultima perioadă că Lewandowski va mai juca la națională măcar în Liga Națiunilor și în preliminariile EURO 2028, însă din partea fotbalistului de la Chicago Fire nu a venit un anunț ferm.

Însă, nu toate vocile din Polonia susțin faptul că Robert Lewandowski trebuie să rămână la națională și de acum înainte, iar în acest sens a comentat fostul mare fotbalist polonez Piotr Czachowski. Fostul fundaș, în vârstă de 59 de ani, cu 45 de apariții și un gol în naționala Poloniei, nu crede că Robert Lewandowski mai poate fi la nivelul din anii trecuți.

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Legenda consideră că fostul atacant de la Bayern Munchen ar trebui să se retragă, iar în locul lui să vină tineri. A făcut o paralelă cu situația lui Cristiano Ronaldo din aceste zile, care, supărat pe faptul că nu va mai fi folosit atât de mult în naționala Portugaliei, a plecat urgent din cantonamentul Portugaliei.

”Nu vreau să-i văd pe Karol Swiderski sau Robert Lewandowski pe teren împotriva României. Cristiano Ronaldo a părăsit recent cantonamentul echipei naționale. Trebuie să știi când să renunți. Trebuie să ai curajul să faci asta.

Respect realizările lui Robert, dar, în opinia mea, perioada lui la echipa națională s-a terminat. Dezavantajele depășesc avantajele. E mai bine să plece de pe scenă neînvins.

Ne-ar plăcea să fim campioni mondiali, dar întreb: cu cine? Cu Robert Lewandowski, în vârstă de 38 de ani?” Și alți jucători, chiar dacă joacă pentru cluburi străine, au limitele lor. Uitați-vă la Messi - era într-o formă excelentă, dar la 38 de ani a luat decizia bărbătească de a-și încheia cariera cu echipa națională a Argentinei. Trebuie să știi când să renunți”, a spus Piotr Czachowski pentru WP SportoweFakty.