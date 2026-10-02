Din nou 9 modificări în echipa de start? Titularii aleși de Gică Hagi pentru Polonia - România

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie, care a dus la o nouă înfrângere: 2-4.

Echipa aleasă de Gică Hagi pentru Polonia - România

Cum moralul poate fi redobândit doar cu o victorie, elevii lui Gică Hagi au ocazia să triumfe din nou. „Tricolorii” se vor duela vineri, 2 octombrie, cu reprezentativa Poloniei, iar meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Dacă la meciul cu Bosnia echipa de start a cunoscut 9 modificări, același lucru se repetă și la partida cu Polonia. Totuși, de această dată titularii obișnuiți sunt aruncați în luptă.

Potrivit TRUmedia, doar Daniel Bîrligea și Valentin Mihăilă mai fac parte din echipa alcătuită de Gică Hagi în duelul cu Bosnia. Sursa citată susține că România va arăta astfel în duelul cu Polonia:

Hindrich - Rațiu, Drăgușin, Ghiță, Bancu - Băluță, R. Marin - Man, Hagi, Mihăilă - Bîrligea.

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