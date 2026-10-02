EXCLUSIV Și-au făcut temele! Kamil Bilinski a numit „arma secretă” a lui Gică Hagi înainte de Polonia - România: „El e cel mai periculos”

Și-au făcut temele! Kamil Bilinski a numit „arma secretă” a lui Gică Hagi înainte de Polonia - România: „El e cel mai periculos” Nationala
Iulian Stoica
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Kamil Bilinski a prefațat partida dintre Polonia și România.

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Kamil BilinskiPoloniaRomaniaGica HagiNations League
Din articol

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie, care a dus la o nouă înfrângere: 2-4.

Kamil Bilinski a numit „arma secretă” a lui Gică Hagi

Pentru echipa națională urmează partida cu Polonia, din etapa a 3-a din UEFA Nations League. În ziua duelului, Sport.ro a stat de vorbă cu Kamil Bilinski, atacant polonez care a fost legitimat la Dinamo.

Fostul internațional a recunoscut că urmărește cu atenție campionatul României, iar înainte de duelul din Liga Națiunilor și-a făcut temele și despre jocul echipei pregătite de Gică Hagi.

Pus să aleagă cel mai periculos jucător din lotul lui Gică Hagi, Kamil Bilinski nu a stat pe gânduri și l-a nominalizat pe Daniel Bîrligea, în condițiile în care apreciază stilul combativ al fostului atacant de la FCSB.

„(n.r. - Cunoști vreun jucător român?) Da, normal, m-am interesat! Știu totul despre fotbalul românesc. Mă uit la SuperLiga, mă uit la echipa națională. Îi știu pe băieți. Nu personal, ci ca jucători, bineînțeles. Nu înțeleg de ce echipele din țara voastră nu joacă bine în competițiile europene.

Cel mai periculos jucător al României este atacantul Bîrligea. Mie îmi place acest tip de jucător. Când era la Steaua (n.r. - actual FCSB) juca foarte bine, iar acum a ajuns în Italia. Mie îmi place de el pentru că este agresiv, știe cum să înscrie goluri. Îmi place, este un jucător interesant. Nu îmi aduce aminte de mine ca jucător totuși.

Bineînțeles, domnul Hagi este o mare legendă, toată lumea îl cunoaște”, a declarat Kamil Bilinski pentru Sport.ro.

Kamil Bilinski, în perioada petrecută la Dinamo

  • Dinamo bucuresti cfr cluj napoca liga 1 24042015
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CV-ul lui Kamil Bilinski

Kamil Bilinski a făcut primii pași în fotbal la Slask Wroclaw, iar ulterior a mai fost legitimat la Gawin, Znicz Pruszkow, Górnik Polkowice, Wisla Plock și Zalgiris. Venirea în România s-a produs în iarna lui 2014, pentru Dinamo evoluând până în vara anului 2015. Wisla Plock, Riga, Podbeskidzie, Z. Sosnowiec și Goczalkowice sunt celelalte formații din CV-ul atacantului.

  • 51 de meciuri, 18 goluri și patru pase decisive a adunat atacantul la Dinamo
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