„Nu s-a mai vorbit de banderolă atunci!” Rodion Cămătaru face lumină în cazul Ianis Hagi: „Asta e problema”

Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie, care a dus la o nouă înfrângere: 2-4.

Rodion Cămătaru face lumină în cazul Ianis Hagi

După eșecul cu Suedia, Ianis Hagi a fost cel mai criticat jucător trimis în teren chiar de tatăl său, Gică Hagi. Fanii au „aruncat cu noroi” în mijlocașul ofensiv, principalul argument fiind că a fost titularizat grație „nepotismelor” din fotbalul românesc.

Rodion Cămătaru a abordat acest subiect, transmițând faptul că nu banderola de căpitan ar trebui să îi îngrijoreze pe fanii echipei naționale. Fostul atacant susține că adevărata problemă e că Ianis Hagi nu joacă la clubul său, Alanyaspor.

„Cu toată polemica asta... În alte situații a avut-o și s-a câștigat meciul, nu cred că s-a mai vorbit de banderolă atât de mult.

Problema e că el nu joacă acolo unde este! E greu să joci la națională nejucând la club. O știu pe asta din copilărie, nu joci la echipa de club, nu ai cum să joci la națională. Dar la noi s-a obișnuit lumea cu 'Lasă că are numele și joacă cu numele!'. Dar nu e așa. Una e antrenamentul, alta e jocul. Cel mai bun antrenament este jocul, meciul. Restul e altceva”, a declarat Rodion Cămătaru, potrivit GSP.