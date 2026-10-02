„Nu s-a mai vorbit de banderolă atunci!” Rodion Cămătaru face lumină în cazul Ianis Hagi: „Asta e problema”

„Nu s-a mai vorbit de banderolă atunci!” Rodion Cămătaru face lumină în cazul Ianis Hagi: „Asta e problema” Nationala
SPORT.RO
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Rodion Cămătaru a vorbit despre cazul Ianis Hagi de la echipa națională.

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Rodion CamataruIanis HagiGica HagiEchipa Nationala
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Echipa națională a început cu stângul noua campanie de UEFA Nations League. Reprezentativa Suediei s-a impus cu scorul de 2-1, Isak și Gyokeres marcând golurile, pe când pentru „tricolori” a punctat Dennis Man. Pentru echipa lui Gică Hagi a urmat meciul cu Bosnia, de luni, 28 septembrie, care a dus la o nouă înfrângere: 2-4.

Rodion Cămătaru face lumină în cazul Ianis Hagi

După eșecul cu Suedia, Ianis Hagi a fost cel mai criticat jucător trimis în teren chiar de tatăl său, Gică Hagi. Fanii au „aruncat cu noroi” în mijlocașul ofensiv, principalul argument fiind că a fost titularizat grație „nepotismelor” din fotbalul românesc.

Rodion Cămătaru a abordat acest subiect, transmițând faptul că nu banderola de căpitan ar trebui să îi îngrijoreze pe fanii echipei naționale. Fostul atacant susține că adevărata problemă e că Ianis Hagi nu joacă la clubul său, Alanyaspor.

„Cu toată polemica asta... În alte situații a avut-o și s-a câștigat meciul, nu cred că s-a mai vorbit de banderolă atât de mult.

Problema e că el nu joacă acolo unde este! E greu să joci la națională nejucând la club. O știu pe asta din copilărie, nu joci la echipa de club, nu ai cum să joci la națională. Dar la noi s-a obișnuit lumea cu 'Lasă că are numele și joacă cu numele!'. Dar nu e așa. Una e antrenamentul, alta e jocul. Cel mai bun antrenament este jocul, meciul. Restul e altceva”, a declarat Rodion Cămătaru, potrivit GSP.

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Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie, ora 21:45: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Suedia, Polonia – ROMÂNIA
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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