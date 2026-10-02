Polonia – România, din etapa a 3-a din Liga Naţiunilor, se joacă azi, la Varșovia, de la ora 21:45.

România a pierdut primele două meciuri din grupă, cu Suedia și Bosnia, iar acum speră la primul rezultat pozitiv, poate prima victorie, contra Poloniei. Partida dintre selecționatele Poloniei și României se va desfășura vineri, de la ora locală 21:45, pe Stadionul Național PGE Narodowy din Varșovia.

Polonia – România, în etapa 3 din Liga Națiunilor

Polonia a remizat 0-0 cu Bosnia şi Herţegovina în primul meci din grupă, iar în partida următoare a fost învinsă de Suedia cu 3-1. De partea cealaltă, România a pierdut cu 1-2 în faţa Suediei şi cu 2-4 în faţa Bosniei-Herţegovina.

Gică Hagi rămâne încrezător în potenţialul echipei naţionale şi a precizat că principala problemă asupra căreia s-a lucrat în ultimele zile este faza defensivă. Însă, și polonezii au anumite probleme, iar presa se declară surprinsă de decizia luată de selecționerul Jan Urban.

Polonia ”a renunțat” la doi fundași centrali înaintea partidei cu România

Acesta a decis să lase doi fundași centrali în afara lotului, urmând să vadă meciul din tribune. Este vorba de Wojciech Monka (19 ani, legitimat la Lech Poznan, evaluat la 10 milioane de euro) și Przemyslaw Wisniewski (28 de ani, legitimat la Widzew Lodz, evaluat la 2.5 milioane de euro).

”Jan Urban a renunțat la Wojciech Monka și Przemyslaw Wisniewski. Singurii fundași centrali pe care îi mai are în lot pentru meciul cu România sunt Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Kacper Potulski și Tomasz Kedziora.

Acest lucru înseamnă că opțiunea cu trei fundași centrali a fost, practic, exclus de antrenor”, a notat publicația Sport Interia.

România, patru meciuri în Liga Națiunilor în această fereastră

Selecţionata României are programate patru partide în această fereastră internaţională a Ligii Naţiunilor: Suedia - România 2-1, pe 25 septembrie (Strawberry Arena - Solna), România - Bosnia-Herţegovina 2-4, pe 28 septembrie (Arena Naţională), Polonia - România pe 2 octombrie (Stadion Narodowy - Varşovia), România - Suedia pe 5 octombrie (Arena Naţională)